La provincia incorporará a médicos residentes a la planta permanente de los hospitales bonaerenses

El ministerio de Salud bonaerense convocó a unos 260 residentes de especialidades materno infantiles a preinscribirse para ingresar a partir de julio a la planta permanente de los hospitales públicos bonaerenses.

La ministra de Salud, Zulma Ortiz, anunció un “sistema de designación abreviado” para cubrir en tiempo récord los planteles profesionales de las áreas donde más se necesitan recursos humanos.



Las autoridades hicieron una reunión con unos 260 residentes en el salón de usos múltiples de la Gobernación, en la ciudad de La Plata.



Asistieron residentes que cursan su último año y los jefes de residentes de los hospitales provinciales situados en las regiones sanitarias que abarcan el Conurbano, Mar del Plata y el Gran La Plata.



“Los neonatólogos, pediatras, enfermeros, terapistas pediátricos, tocoginecólogos y obstétricas que están haciendo la residencia y que fueron convocados a esta reunión tienen la posibilidad de preinscribirse para ser incorporados a la planta permanente del sistema sanitario a partir de este año”, dijo la ministra Ortiz.



La funcionaria detalló que antes del inicio de su gestión, cuando un residente terminaba su formación de posgrado en un hospital provincial, el ministerio no tenía información sobre dónde continuaba su carrera, de modo que no podía siquiera ofertarle un cargo.



“Hoy eso empezó a cambiar y cada uno de ustedes tiene la oportunidad de seguir ejerciendo su vocación de servicio en nuestro hospitales públicos”, expresó la ministra de Salud de la gestión Vidal.



Explicó además Ortiz que la cartera sanitaria provincial invierte 1.000 millones de pesos al año en la capacitación de residentes pero aclaró que para que la inversión sea efectiva debe traducirse en beneficios para la salud pública.



En los últimos años decayó la cantidad de profesionales jóvenes que querían continuar su formación en hospitales públicos, en buena medida por las deficitarias condiciones laborales que se ofrecían.



Por eso, el equipo de la ministra Ortiz presentó las mejoras que se están introduciendo no solo para mejorar la calidad asistencial sino también el clima de trabajo.



Leonardo Busso, director provincial de Hospitales, detalló por su parte que en 2016 se iniciaron 39 obras en 27 hospitales, se invirtieron 145 millones de pesos en equipamiento, se incorporaron casi 600 agentes para completar planteles, y se incrementó en un 117 por ciento el presupuesto para insumos.



A su vez, se anunció que se está comenzando un plan de mejoramiento de los servicios de guardia en 16 establecimientos.



Todo esto, explicaron, busca mejorar las condiciones en las que se trabaja en los nosocomios para motivar a los residentes a quedarse.



Vivienda y trabajo para el cónyuge

Como parte del Plan Quiero ser Residente, se firmaron convenios con intendentes del interior bonaerense por los que las comunas se comprometieron a sumar un “paquete motivacional” para los profesionales que necesitan y así incentivarlos a que se queden a vivir en sus distritos.



De este modo, en varios municipios ya se prevé la oferta de vivienda, trabajo para el cónyuge o un plus salarial, “que les garantice a los residentes un proyecto de vida allí donde su profesión es sumamente necesaria”, dijo Marcelo García Diéguez, director de capacitación y desarrollo de Trabajadores de la Salud.



Del encuentro participaron, también, la subsecretaria de Gestión y Contralor del Conocimiento Redes y Tecnologías Sanitarias, Laura Antonietti y la coordinadora de Redes Perinatales, Elsa Andina.