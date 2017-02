22/02/2017 - 18:15 | Actualidad / Anuncian la llegada de un gigante chino para fabricar colectivos eléctricos en José C. Paz Herramientas: Compartir: La Intendencia de José C. Paz, en el noroeste del conurbano, anunció la llegada al distrito de una importante empresa de origen chino para instalar una planta de producción de colectivos eléctricos.

Se trata de la firma Dongfeng (DTFC), considerada como el segundo fabricante del sector más grande de China, que se instalaría en José C. Paz con una inversión inicial de 300 millones de dólares para los primeros dos años, en una iniciativa que generaría 500 puestos de trabajo directo y dos mil indirectos.



Según anunció la comuna, el intendente de José C. Paz, Mario Ishii firmó dos convenios con la firma china para acordar el desembarco en el distrito.



Voceros de la comuna indicaron que como primer paso, en 90 días, llegarán dos colectivos eléctricos de la firma que funcionarán como prueba piloto dentro del distrito.



La firma china también enviará una mini van con capacidad de carga de 19 asientos y un automóvil de 4 pasajeros que se utilizarán para las fuerzas de seguridad.



Ishii advirtió que “la instalación de esta fábrica en José C Paz representa la unión entre los sectores públicos y privados con el fin de proteger el medio ambiente. Estamos muy contentos de poner a José C. paz en lo más alto de la vanguardia automotriz, vamos a ser pioneros en América Latina en la fabricación de este tipo de vehículos”.



“El crecimiento del mercado de vehículos eléctricos es fundamental hacia la consolidación de ciudades inteligentes que promueven la movilidad de energía sustentable. Las principales ciudades del mundo ya lo están haciendo y no podíamos dejar afuera a la Argentina de esta realidad”, añadió. Volver