22/02/2017 - 18:13 | Actualidad / EL Ministro de Justicia bonaerense advierte a los docentes que “no hay salario si no hay trabajo” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, consideró hoy que “no se puede transformar el derecho a huelga en una licencia forzada con goce de sueldo”, por lo que los docentes que hagan paro verán descontados los días en sus recibos de sueldo. Así se expresó el funcionario tras conocerse la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo que habilitó el descuento a los docentes que hagan paro y ante negociación salarial con los gremios docente por parte de la gestión provincial.



Ferrari explicó en declaraciones radiales que el fallo de la Cámara de Apelaciones “confirma una decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal, lo que hace es aplicar en la provincia de Buenos Aires un principio, no hay salario si no hay trabajo”.



Y aclaró que “esto no menoscaba el derecho a huelga”, tras lo cual agregó que “no se puede transformar el derecho a huelga en una licencia forzada con goce de sueldo”.



Las declaraciones del ministro provincial se dan en la previa a la reunión paritaria que la provincia tiene programada para el jueves con los gremios docentes ante el inminente comienzo del ciclo lectivo en el sistema de educación bonaerense.



“Tiene que haber una contraprestación para recibir un pago, más cuando estamos hablando de dinero público”, dijo Ferrari mientras puntualizó que “el que no trabaja justificadamente por el derecho a huelga, no recibe sanciones; pero tampoco puede recibir salarios”, concluyó.



“Lo que hace la Cámara es revocar una medida cautelar que había obligado al gobierno de la Provincia a devolver fondos ante esa decisión que había tomado la gobernadora”, explicó el funcionario y dijo “esto también ratifica la decisión política de nuestra gobernadora que va a continuar en esta tesitura”. Volver