Un chico murió electrocutado al tocar un poste de luz en Benavidez durante el temporal

Un chico de 14 años murió electrocutado al tocar un poste de luz durante el temporal que se registró en las últimas horas en la localidad bonaerense de Benavídez, partido de Tigre.

El trágico episodio se produjo en horas de la tarde del martes, cuando el menor, que se llamaba Agustín Arévalo, jugaba una carrera pedestre con un amigo en medio de una zona inundada del barrio Don Bosco.



“Cayó un cable, lo chocó y lo tiró contra el poste”, contó una tía del menor, que además señaló que la ambulancia tardó dos horas en asistirlo y que tanto la Policía, como el personal de la una sala cercana, se negó a arribar al lugar, porque las calles estaban anegadas.



Acongojada, Ana, la madre del chico, contó en declaraciones a la prensa que le había advertido que no salga a jugar: “Agus no salgas, está todo inundado, te vas a golpear, le dije. No pasa nada, es agua mamá , me dijo”, contó con lágrimas en los ojos.



Los familiares de Agustín llamaron la atención en torno a que antes de la asistencia a su hijo, acudió al lugar una cuadrilla de Edenor para reparar el poste: “Trabajaron con el cuerpo del nene al lado, como si fuera un perro”, se quejó una segunda tía.



“Mi hijo era muy chiquito para que le pase esto. Es una desgracia que espero que no le pase a nadie porque es un dolor muy fuerte el que siento”, expresó Ana.



En el momento del trágico hecho, la familia se disponía a festejar el cumpleaños número cinco de un hermano menor del chico fallecido.