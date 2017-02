21/02/2017 - 11:07 | Política / Bossio: “Macri lleva 14 meses de gobierno y no hubo ningún gol a favor de la gente” Herramientas: Compartir: El diputado del Bloque Justicialista Diego Bossio advirtió que el presidente Mauricio Macri ya atravesó “más del 25 por ciento de su mandato” y que en ese tiempo “no hubo un solo gol a favor de la gente”.

“Ya pasaron 14 de los 48 meses del mandato del actual Gobierno, transcurrió más del 25% de su mandato, y lo que vemos es que no hubo un solo gol a favor de la gente. No encontraron soluciones concretas para que la gente viva mejor”, afirmó Bossio.



En declaraciones a un matutino porteño, el exdirector de la ANSES destacó “el diálogo político” del Gobierno nacional, pero advirtió que en cuanto a la “gestión” en la Casa Rosada “son muy malos”.



“Han mostrado muchas falencias y muchas dificultades, errores, idas y venidas. Arrancó con la designación de los jueces de la Corte, siguió con los decretos de necesidad y urgencia, el DNU de ART, el escándalo del Correo y finalmente con la ley de movilidad jubilatoria. Eso habla de idas y venidas, de improvisación en la gestión”, subrayó.



Sobre el cambio en el cálculo para el aumento jubilatorio, que luego fue revisado, consideró que se trató de “una falta de respeto a millones de argentinos y fundamentalmente a los jubilados”.



“La movilidad jubilatoria es una decisión que ha sido política de Estado, votada en el Congreso y ratificada por la Corte. Que no nos vengan con formulas raras. Hay que beneficiar a los jubilados, nunca más perjudicarlos”, señaló.



Además, se quejó de que "mientras a la empresa de los familiares del Presidente (Mauricio Macri) se le dan facilidades, a los jubilados se les pretende aplicar tecnicismos siempre para perjudicarlos".