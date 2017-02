21/02/2017 - 10:47 | Política / Duhalde: la dirigencia política carece de capacidad para “anticipar los problemas” Herramientas: Compartir: El ex presidente Eduardo Duhalde cuestionó a la actual dirigencia política por “su escasa capacidad de anticipar los problemas” y por no asumir responsabilidades atribuyendo siempre “la culpa a los demás”. “Los políticos y sus respuestas aparecen corriendo detrás de los problemas, cuando no simplemente atribuyéndoles la responsabilidad, por no decir la culpa, a los demás”, manifestó Duhalde.



“La escasa o muchas veces nula capacidad de anticiparse, los muestra siempre a la zaga de los acontecimientos y conflictos, con propuestas de soluciones que, al formularlas, han quedado desfasadas de los hechos, resultando antiguas”, añadió.



En nota firmada por el ex presidente que publica hoy un matutino porteño bajo el título “El futuro exige dejar atrás la vieja política”, Duhalde consideró que esta situación se da porque el sistema político occidental se encuentra “atrapado en un esquema perimido”.



“Aunque todos hablan de cambiar, de trabajar todos juntos, nadie lo hace. Insisten en repetir viejas fórmulas, con el discurso apenas retocado, rada vez puesto en práctica. Como políticos, son todos antiguos”, expresó.



“El problema es de naturaleza estructural, ya que está íntimamente relacionado con la complejidad de las sociedades actuales, que excede lo estrictamente político para alcanzar dimensiones sociológicas y hasta se podría decir que antropológicas”, agregó.



Duhalde consideró que en la actualidad se registra una “sociedad de vértigo” que provoca que las respuestas aportadas por los políticos se vean “desfasadas” de las demandas sociales.



“Es necesario, o mejor dicho imprescindible, que este paradigma cambie radicalmente y que se comprenda que gobernar estas sociedades complejas del futuro inmediato, es una responsabilidad inescindible de toda la dirigencia política”, indicó. Volver