Horóscopo del martes 21 de febrero de 2017

ARIES

Si tiene en mente retomar una actividad que abandonó es este un buen momento para hacerlo. Los ánimos están apuntando a renovarse y a recuperar cosas de su interés que había perdido.

Tener en cuenta: hacer cosas por uno mismo.



TAURO

Su manera de encarar las cosas es un poco exagerada, serénese y podrá resolver más rápido. No todo es como pensamos, hay que escuchar al otro para poder comprenderse.

Tener en cuenta: aprender a ceder y a escuchar es la base de la convivencia.



GÉMINIS

La fuerza de sus palabras tendrá un efecto muy positivo para corregir una situación de tirantez en el plano laboral. Claridad y compenetración. El amor lo tratará como desea.

Tener en cuenta: el poder no se manifiesta con el tono de voz elevado sino con el peso mismo de lo que se diga suavemente.



CÁNCER

Clarifica una situación en la que estaba involucrado y sale airoso. Los momentos que desea vivir con su pareja serán respetados y logrados. Una invitación lo pone de muy buen ánimo.

Tener en cuenta: todo es más interesante cuando se hace con buen humor.



LEO

No imagine logros asegurados hasta no verlos. Sepa convivir con ciertas intrigas o expectativas lo ayudará a calmar su ansiedad y a manejarse con mayor prudencia.

Tener en cuenta: se dijo que paso a paso y acabadamente.



VIRGO

Una lucha interna le quita disfrutar de los momentos en que podría sentirse a pleno. Debería trabajar internamente para poder liberarse de las tensiones innecesarias.

Tener en cuenta: los logros personales son como dice la palabra, personales, propios, logrados con las ganas propias.



LIBRA

La esperanza del reencuentro es más notoria que sus ganas de negarlas. Aprenda a aceptar lo que su corazón le dicta y no tema sentir. Lo llaman para realizar una tarea que le gustará.

Tener en cuenta: darnos la posibilidad de comprobar nuestros talentos.



ESCORPIO

Sentirá satisfacción por logros de personas allegadas. Sus amigos le demuestran el afecto que le tienen. Una especial invitación recibirá por parte de alguien que a usted le interesa.

Tener en cuenta: estar bien predispuesto.



SAGITARIO

Podría no sentirse a gusto en situación que vivirá con personas de su entorno diario. Trate de no involucrarse. La llamada del día viene de persona con la que había trabajado que le haría una propuesta nueva.

Tener en cuenta: ignorar las sugerencias negativas que vengan a nosotros.



CAPRICORNIO

Demuestra su capacidad de resolución frente a inconveniente que vivirá. Su estado de ánimo crecerá favorablemente durante la jornada. Acepte invitación que lo sacará de su rutina.

Tener en cuenta: hacer cosas nuevas renueva el espíritu aunque nos cueste decidir hacerlas.



ACUARIO

No deje pasar propuesta que le hacen en el plano laboral. Supera un problema afectivo luego de una conversación profunda. Sale a festejar con amigos con quienes disfrutará de lo logrado.

Tener en cuenta: ser agradecido a la vida.



PISCIS

Nueva forma creará con respecto al manejo de su dinero, podría concretar una operación que lo favorecerá. Sepa guardar para usted ciertas cosas de su intimidad o vea donde deposita su confianza.

Tener en cuenta: saber que no todo el mundo es como uno mismo.