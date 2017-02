20/02/2017 - 16:34 | Información General / Ex empleado de Báez reconoció los pagos que el empresario hacía a los Kirchner por el alquiler de departamentos Herramientas: Compartir: Un exempleado del detenido empresario Lázaro Báez aseguró hoy ante la Justicia que firmó cheques a favor del expresidente Néstor Kirchner hasta octubre de 2010 por el alquiler de departamentos a la sociedad "Los Sauces", propiedad de la familia sdel exmandatario.

Fuentes judiciales informaron a NA que, en su declaración, Lisandro Donaire aseguró que los pagos fueron hechos por orden de Martín Báez, uno de los cuatro hijos del empresario detenido por presunto lavado de dinero.



Bonadio comenzó este lunes la ronda de indagatorias prevista hasta el 7 de marzo próximo, para cuando está citada la expresidenta Cristina Kichner.



La primera indagatoria fue la de Oscar Leiva, un apoderado de la empresa Kank y Costilla SA, de la familia Báez, quien se presentó y se negó a declarar.



Por su parte, Donaire admitió haber firmado cheques por parte de la empresa "Loscalzo y Del Curto" hasta el 2010, a favor del expresidente Kirchner: explicó que lo hizo como pago por alquileres de cuatro departamentos en dos edificios en Río Gallegos a nombre de la sociedad "Los Sauces", que está conformada por Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia, ambos también citados.



Además, sostuvo que él era un "empleado administrativo" y no un apoderado que cumplía órdenes de Martín Báez o bien de un contador de la empresa, Emilio Martins, éste último quien debe declarar este martes ante Bonadio.



Tras reconocer los cheques que llevan su firma, Donaire dijo que eran "pagos por alquileres de inmuebles destinados a viviendas del personal de la empresa que provenían de otras provincias".



Según explicó el imputado, el alquiler fue de cuatro departamentos por los cuales se habría pagado una renta de 16 mil pesos mensuales cada uno.



Al terminar su declaración, el joven dijo que tenía "miedo" porque los cheques llevaban su firma y que él actuó bajo las ordenes de Martín Báez, el hijo del empresario patagónico detenido.



En ese sentido, entregó en el Juzgado sus recibos de sueldo para demostrar que su salario no era el de un personal "jérárquico".



"Por encima estaba el Sr. Emilio Martins, a la par de Martín Báez y por encima de ellos el Sr. Lázaro Báez", añadió en su declaración.



Por último, explicó que los pagos de alquileres primero se hacían a Néstor Kirchner y luego, tras la muerte de éste, comenzaron a hacerse a favor de la "sucesión" del exmandatario y a la sociedad "Los Sauces".



Aunque ya para ese entonces había dejado de trabajar, pues renunció a su cargo el 16 de octubre de 2010.



En tanto, este lunes se ausentó a la citación fijada la imputada Alejandra Jamieson, apoderada de la firma Kank & Costilla del Grupo Austral, e inquilina de Los Sauces SA.



En la causa se sospecha de pago de coimas y otros delitos, a raíz que empresarios beneficiarios con la obra pública durante el kirchnerismo, Lázaro Báez y Cristóbal López, alquilaban complejos habitacionales a la firma "Los Sauces" la cual integran la expresidenta con sus dos hijos.