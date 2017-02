Sobres ilegales en la bonaerense: inhiben bienes y prohíben salir del país a ocho comisarios

La Justicia de Garantías platense ordenó hoy la inhibición de bienes y la prohibición para salir del país sin autorización judicial a los ocho comisarios acusados por los sobres con dinero de presuntas coimas hallados en la Jefatura Departamental de La Plata.



En tanto, familiares y amigos del ex comisario Federico Jurado, uno de los imputados que fue hallado el 19 de enero muerto dentro de su celda, realizaron este viernes una protesta frente a la fiscalía para reclamar "justicia" y denunciaron que al ex jefe policial "lo asesinaron".



La inhibición de bienes y la prohibición para salir del territorio nacional fue dispuesta por la jueza de Garantías Marcela Garmendia.



La medida rige para el ex jefe de la Departamental La Plata Darío Camerini, su ex secretario Walter Skramowskyj, el ex Jefe de Operaciones Ariel Huck y el ex segundo jefe de la departamental Rodolfo Carballo.



También para Raúl Frare, Sebastián Velázquez, Julio Sáenz y Sebastián Cuenca, todos ex titulares de las Comisarías 12da., 2da., 6ta. y 3ra. de Los Hornos, respectivamente.



Todos están procesados por el supuesto delito de "asociación ilícita" por presuntamente pedir coimas a comerciantes de la ciudad durante 2015 y principios de 2016, aunque permanecen en libertad desde el 24 de enero por un fallo del Tribunal de Casación.



"A mi criterio permanecen vigentes todas y cada una de las consideraciones efectuadas en torno a la existencia del peligro procesal de fuga y entorpecimiento probatorio que ameritaron nada más y nada menos que el dictado de la prisión preventiva", señala el fallo de Garmendia



Y agrega: "A ello aduno la posibilidad de contar con recursos patrimoniales suficientes y necesarios para intentar obstaculizar el accionar de la justicia, producto de los bienes que habrían obtenido de manera espuria, y además, justamente debido a su ilícito origen, se torna imperativo preservar, ante la eventualidad de una condena resarcitoria".



Por otra parte, los familiares del ex comisario Jurado llevaron a cabo este mediodía una protesta frente a la sede de la fiscalía platense, ubicada en avenida 7 entre 56 y 57, donde pegaron fotos del ex policía y exigieron "justicia".



El abogado de la familia de Jurado, Daniel Mazzochini, dijo que "acá hay una persona que fue asesinada y no escuchamos a nadie, y el fiscal dice que fue 'muerte natural' y relativiza el tema del homicidio a pesar que está recontra probado por los golpes que recibió".



El caso, que involucró inicialmente a diez comisarios, salió a la luz en abril de 2016, pero la investigación se inició en febrero de ese año a raíz de una llamada anónima al 911 de un supuesto policía que denunció que en la Departamental platense recibían por mes sobres con 200 mil pesos de coimas.



La acusación fue tomada por el fiscal Marcelo Martini, de turno en esa fecha, y el 1 de abril la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense realizó una inspección sorpresa en el edificio de la Departamental, ubicado en la calle 12 entre 60 y 61 de esta capital.



Durante la requisa se encontró, en un cajón de la oficina del secretario del titular de la departamental, 35 sobres cerrados y uno abierto, que estaban identificados con números y letras, que se presume corresponderían a las comisarías de la ciudad, y que contenían un total de 153.700 pesos.