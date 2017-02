16/02/2017 - 17:00 | Información General / Macri dio marcha atrás en acuerdo con el correo y anunció que se “volverá a foja cero” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El presidente Mauricio Macri anunció hoy que el gobierno volverá a “foja cero” en el acuerdo alcanzado entre el gobierno y el Correo “porque no hay ningún hecho consolidado” el entendimiento. El presidente Mauricio Macri anunció esta tarde que el acuerdo del Estado con el Correo Argentino S.A. volverá a “foja cero”, tras advertir que sobre el tema “se dijeron muchas cosas que no son verdad” y lo atribuyó a que este año hay elecciones legislativas.



“Alrededor del tema correo se dijeron muchas cosas en los últimos días, muchas cosas que no son verdad y con mala intención, pero bueno, estamos en un año electoral”, afirmó Macri en conferencia de prensa en la Casa Rosada.



El jefe de Estado sostuvo que “no hay privilegiados” y “la ley se aplica igual para un amigo, un pariente”.



Macri defendió el accionar del ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y señaló que el funcionario “actuó conforme a la ley”, pero admitió que eso “no alcanzó”, porque no previeron “un mecanismo de difusión”.



"Pedí que volvamos a foja cero, no hay ningún hecho consolidado, no se condonó, no se pagó. Volvamos a foja cero, a la Cámara, a la Justicia, empecemos de cero", subrayó el mandatario nacional, sobre la polémica que se generó alrededor del acuerdo del Estado con el Correo Argentino.