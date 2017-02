En San Isidro recomiendan cómo actuar ante una falsa fumigación

Tras los mensajes de Whatsapp que circularon contando que un grupo de delincuentes robaba casas en varios distritos con la excusa de que eran fumigadores municipales, el Municipio aconseja a sus vecinos qué hacer frente a una situación como ésta.



Durante los últimos días, en diversas redes sociales se hicieron virales unos mensajes de Whatsapp contando que un grupo de delincuentes robaba casas en varios distritos con la excusa de que eran fumigadores municipales.



El modus operandi de la banda sería el de engañar a sus víctimas diciéndoles que el gobierno municipal quiere fumigar casa por casa, ante la posible presencia de alacranes y mosquitos transmisores del dengue, y entregándoles una tarjeta con un número de teléfono falso, con el objetivo de poder ingresar a las viviendas.



Ante esta situación, el Municipio de San Isidro recomienda a los sanisidrenses cómo actuar en caso de que se presenten los falsos fumigadores.



“Lo primero que el vecino debe saber es que el Municipio no fumiga domicilios particulares si no espacios y zonas de uso común, como una plaza por ejemplo. Además previamente a esto siempre se realizan comunicados avisando”, explicó Federico Suñer, subsecretario de Prevención Ciudadana.



Y concluyó: “Le pedimos a la gente, que al percatarse de una situación como ésta, no dejen ingresar a los falsos fumigadores a sus casas y llamen inmediatamente al 4512-3333 dando aviso. Un móvil del Patrullaje Municipal se presentará en el lugar inmediatamente”.