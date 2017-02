Jorge Macri: “siempre estar en estas situaciones que plantean tensiones familiares y conflictos de intereses duele”

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, se refirió hoy a la polémica generada por el acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino le “duele”, ya que lo definió como una situación que plantea “tensiones familiares y conflictos de intereses”.



“Me duele. Siempre estar en estas situaciones que plantean tensiones familiares y conflictos de intereses duele”, sostuvo el jefe comunal oficialista.



En diálogo con Radio La Red, el también presidente del Grupo Provincia resaltó que “el paso tomado de que se opine y se vea desde todos los sectores políticos y los distintos organismos de Gobierno o independientes opinen le va a dar transparencia a este camino”.



“Muchos de los que hoy nos señalan desde la política fueron los que le quitan el Correo y no le cobran la deuda. Cuando en este Gobierno sale ir a cobrar la deuda somos nosotros los que hacemos algo mal”, se quejó el primo del presidente Mauricio Macri.



Y agregó: “Mauricio tomó decisiones muy claras, transparentes y concretas respecto a lo que es su patrimonio. El padre (Franco Macri) existe desde antes de que nosotros hiciéramos política. Es muy difícil influir y decidir por él qué se debería o no hacer”.



Respecto a la propuesta de pago hecha por la empresa deudora y aceptada por el Estado, el dirigente del PRO resaltó que “no es que el funcionario hace un acuerdo. La empresa hace una propuesta que el 80 por ciento de los acreedores acepta. No es una propuesta desde el Gobierno”.



“Es la propuesta que presenta la empresa. Siempre un concurso de acreedores funciona así. Un acreedor puede no aceptarlo, pero si el acuerdo tiene la mayoría, se impone. No es un proyecto del Gobierno, de (el ministro de Comunicaciones, Oscar) Aguad. Es una propuesta de la empresa a la Justicia en el marco de un concurso que está aprobado o aceptado por el 80 por ciento de los acreedores”, amplió.