Romeo Santos regresa convertido en superhéroe

Luego de tres años, el Rey de la bachata lanza su nuevo sencillo y video “Héroe Favorito”. El video para esta canción fue filmado en la ciudad de Los Ángeles y cuenta con una historia de película.



Terminó la espera, el múltiples veces galardonado artista, Romeo Santos, lanza su nuevo tema “Héroe Favorito” y su video simultáneamente. Una canción muy contagiosa con el sello distintivo del afamado compositor. En dicho sencillo, Santos hace una similitud con diversos súper héroes como Hulk, Batman, Hombre Araña, Superman, Flash y El Hombre Invisible para con todos sus poderes conquistar el amor de una mujer.



“Yo quisiera ser el Hulk y te protejo, Superman para exhibirte el universo.

Si fuese Batman no habrían noches de temor,

la Baticueva nuestro nidito de amor.

Si yo fuera el Hombre Araña,

por un beso 100 pies de altura escalo sin esfuerzo a tu balcón.

Y si alguien te pregunta por tu héroe favorito,

Dile que soy yo”.

- (fragmento de la canción “Héroe Favorito” de Romeo Santos) -



No solo la canción aborda el tema de los personajes, sino que la carátula del sencillo fue creada por la multinacional MARVEL quienes convirtieron a Romeo en un súper héroe con una imagen como sacada de una película.



Su video protagonizado por la actriz Génesis Rodríguez fue dirigido por Marc Klasfeld cuenta la historia: “de un chofer de autos enamorado de su clienta la cual sus padres le hicieron un arreglo con otro hombre que ella no le interesa y el confiesa que quisiera ser su “Héroe Favorito” para salvarla”. Con una cantidad de efectos especiales acompañados de una hermosa historia de las que ya estamos acostumbrados a recibir del Rey de la bachata ;este video promete instalarse entre los más vistos .



“Héroe Favorito” disponible en todas las plataformas digitales es el primer sencillo de su nuevo álbum GOLDEN.

GOLDEN es el tercer álbum en solitario producido por Romeo Santos listo para lanzarse este próximo mes de mayo.