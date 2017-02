Felipe Solá dijo que sería candidato del Frente Renovador por Capital Federal

El diputado del Frente Renovador Felipe Solá sostuvo hoy que se presentaría como candidato en las elecciones legislativas de este año y que lo hará en la Capital Federal, en lugar de la provincia de Buenos Aires, su distrito histórico.



“Tomando la decisión de aceptar la candidatura dando pelea en la Capital creo que ayudo al país. Sergio Massa me dice que elija, que soy libre, aunque le gustaría que acepte la candidatura”, remarcó Solá en declaraciones a Radio Rivadavia.



Sobre el origen de su postulación, detalló que lo fue a buscar “una parte del PJ capital para ser candidato, la parte del PJ no kirchnerista”.



“Me tomé febrero para pensar lo que voy a hacer, en mi historia y futuro. Siempre viví en Capital con excepción de los años que viví en el campo. Muchas personas se cambian, Maru Vidal, que era Vicejefa; Daniel Scioli y también veo que de Lilita (Carrió) no se sabe si se queda o se va a provincia”, subrayó.



No obstante, elexgobernador bonaerense, planteó: “Conozco muy bien Capital, pero no la he representado y no me asusta. La duda está en que he hecho 30 años de política en provincia”.