Se realizó en Vicente López el primer Foro del año de Intendentes de Cambiemos

Con la mirada puesta en mejorar la gestión y avanzar en la campaña se realizó en Vicente López el primer Foro de Intendentes de Cambiemos del año en la que disertaron el presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal y el consultor político Jaime Durán Barba.



Al hablar ante unos 70 jefes comunales de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires, durante un foro que se realizó esta mañana en el Club Atlético Banco Provincia de Vicente López, Macri señaló que a partir del ordenamiento fiscal "en el mediano plazo" los municipios "tienen que tener capacidad propia para resolver los problemas de su comunidad".



En ese marco, advirtió que "es un camino de mucha batalla, que no es lindo, porque aquellos que afectás te rodean la oficina y el municipio y te vuelven loco", mientras que advirtió que "los que te votaron están laburando porque tienen que llegar a fin de mes y no te pueden estar ayudando todos los días".



"Ya te votaron y te dijeron 'bueno, flaco, te voté porque pensé que tenías lo que hay que poner sobre la mesa para arreglar este tema, no me vengas a llorar, hacéte cargo y da la batalla'", subrayó en un efusivo tono político para alentar a los intendentes del oficialismo a hacer campaña en las próximas elecciones a partir de sus gestiones locales.



Macri enfatizó: "Si damos la batalla por el cambio la gente nos va a seguir acompañando" y admitió: "Lo peor que nos puede pasar es perder el apoyo de la gente porque no dimos la batalla del cambio que habíamos comprometido. Eso es lo que no nos van a perdonar".



Al finalizar el encuentro los intendentes de Morón, Ramiro Tagliaferro, y de Vicente López, Jorge Macri resumieron los pormenores a la prensa.



“Tenemos la suerte de tener un Presidente que viene de una intendencia junto con la gobernadora, así que entienden perfectamente la problemática de todos los que estamos acá”, señaló Jorge Macri en rueda de prensa. Y agregó que “la mejor manera de enfrentar un año electoral es gobernando y mostrando todos los días una obra”.



También señaló que la exposición de Durán Barba apuntó a “interpretar qué necesita el ciudadano y llegar a él de la mejor manera posible, con un mensaje concreto”. Según trascendió de varios presentes en la charla, el consultor ecuatoriano llevó encuestas que decían que Cambiemos tenía un 30 por ciento del electorado a su favor, y les pidió trabajo en equipo para convencer a un 40% que todavía no está decidido, algunos de los cuales votaron a Macri en 2015.



Sobre el mensaje presidencial, Tagliaferro explicó: “Puso la vara bien alta” para los intendentes. Nos metió presión, ya pasó la curva de aprendizaje de los que éramos nuevos como intendentes, y en este año se espera más de nosotros”, señaló.



“Se valorizó mucho la territorialidad de Cambiemos, tenemos 71 intendentes sobre 135 y con esa responsabilidad en este año electoral tenemos que confirmar el rumbo del país y de la provincia”, destacó Valenezuela.



Para el radical Gargallone, “hubo mensajes superadores que te ayudan a salir de la mirada más pequeña de cada distrito”.



“Vidal nos sigue inspirando, es exigente pero nos acompaña muchísimo”, afirmó a Télam al final del encuentro Ducoté.



Mientras que, para el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, las reuniones del foro (que se habían iniciado en 2016) “son un gran método de trabajo”.



El tramo final de la reunión abordó la problemática de la vivienda, y para eso convocaron al secretario de Vivienda y Habitat de la Nación, Domingo Amaya, y al subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Iván Kerr; en tanto que el cierre del encuentro fue con un almuerzo.



“No hablamos sólo de vivienda social, sino de casas para la clase media que quiere un techo propio y dejar de pagar un alquiler”, explicó Jorge Macri, primo del Presidente.



El próximo encuentro será el mes próximo en San Pedro, pero el tema en esa reunión serán las obras hídricas, imprescindibles para que en la provincia terminen las inundaciones que la azotan hace décadas.