Recuerdan al Padre Pancho Soares

El Concejal de Tigre, Federico Ugo, visitó la histórica capilla de Carupa donde daba misa el Padre Francisco "Pancho" Soares, asesinado por la Triple A en febrero de 1975.

Ugo estuvo acompañado del actual cura a cargo de la Parroquia Nuestra Señora de Carupa, Jorge Marenco, la responsable de la CTEP (Confederación de la Economía Popular) y cooperativistas que se encuentran realizando mejoras en el lugar.



"El recuerdo permanente de la comunidad y las acciones de los organismos de derechos humanos mantienen viva la figura de Pancho Soares", expresó Ugo.



El sacerdote asesinado fue declarado "Ciudadano Ilustre Post-Mortem" por el Concejo Deliberante en 14 de junio de 2011.



El año pasado cuando se cumplieron los 40 años de su asesinato, la comunidad impulsó el pedido para declarar patrimonio histórico a la vieja capilla de madera donde Pancho daba sus misas.



En la sesión del 24 de mayo de 2016, por unanimidad se votó la declaración de "Patrimonio Histórico y Cultural" por su valor para la comunidad tigrense y se solicitó al intendente "evalúe y planifique las obras correspondientes para su cuidado y mantenimiento", hasta ahora el municipio no ha iniciado obras ni señalizado el lugar.



Al respecto el concejal manifestó "en estos actos se demuestra la hipocresía de un intendente que declara vecino ilustre a Pancho, que acepta la votación de sus concejales para declarar patrimonio histórico y cultural la Capilla y mantenerla, pero que no ejecuta esas declaraciones ni las hace cumplir", y agregó "por suerte existe una comunidad que si valora la historia del Padre Pancho y pese a que el municipio no piensa cumplir con su deber, va a ser el Pueblo de Tigre el que siga manteniendo viva su figura y recuperando ese patrimonio histórico que significan no sólo la capilla sino toda su obra".