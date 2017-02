12/02/2017 - 21:03 | Política / Sergio Massa: “A la gente la plata no le alcanza” Herramientas: Compartir: ver más imágenes Lo afirmó el líder del Frente Renovador tras concretar una agenda de actividades en la ciudad de Mar del Plata. Allí, junto a la diputada Margarita Stolbizer, Massa remarcó la necesidad del rol del Estado para “equilibrar fuerzas, protegiendo al que no se puede defender sólo”.

El diputado Sergio Massa se acercó a la ciudad balnearia de Mar del Plata junto con la diputada Margarita Stolbizer. En ese marco, Massa manifestó su preocupación por la “falta de sensibilidad del Gobierno para con los trabajadores y la clase media”.



“Hay millones de argentinos que la siguen pasando mal y son los más perjudicados por las decisiones que toma el Gobierno cada día. A la gente la plata no le alcanza. Por la idea de querer resolver la macroeconomía, el Gobierno se olvida del día a día. En los últimos meses aumentó el gas, los peajes, el combustible, las prepagas y el celular, y ahora se vienen los aumentos en la canasta escolar. La plata cada vez alcanza menos porque los sueldos no aumentaron. Los primeros que caen son los que están en la economía informal. Con inflación del 40% y paritarias del 18%, los que más pierden son los trabajadores”, reflexionó Massa.



Asimismo, el diputado destacó que el rol del Estado es "equilibrar fuerzas, protegiendo al que no se puede defender sólo".



Por otro lado, consultado sobre el escándalo de la deuda del Correo con el Estado, Massa advirtió: "El problema de fondo es que ve que una empresa de la familia del presidente se termina beneficiando con la plata del Estado. Quisiera proponerle al gobierno que vuelva para atrás el acuerdo y lo envíe al Congreso. La gente no entiende cómo el Gobierno le dice que no hay plata para el Impuesto a las Ganancias, pero sí para condonarle una deuda al padre del presidente. Si el Gobierno mancha el manto de cambio que representaba, la desilusión va a ser muy fuerte. El Gobierno tiene que demostrar que además de querer parecer, quiere ser”.



Y amplió: "Es muy importante que el Gobierno vuelva para atrás con este tema, que deshaga el acuerdo y en todo caso que sea a partir de una discusión pública y de una discusión con controles que este mecanismo se lleve adelante. Es un tema de enorme preocupación pero no solamente por el perjuicio que pueda o no significar al Estado el acuerdo con el grupo Macri, sino por el impacto político y social de una forma de gobernar que genera dudas en materia ética".