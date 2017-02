Desarticulan a una banda que hacía “escruches” en Nordelta

Tres sujetos, dos hombres y una mujer, que habían alquilado una casa por la temporada de verano, en el barrio privado Nordelta del partido de Tigre, con documentos falsos fueron detenidos por personal de la Policía Bonaerense al constatarse que formaban parte de una banda que cometía robo de viviendas mediante la modalidad de “escruche”.

fuentes policiales informaron que efectivos de la DDI San Isidro y la Sub DDI Tigre realizaron un allanamiento en una vivienda del barrio Los Castores de Nordelta, logrando la detención de dos hombres y una mujer, todos mayores de edad y oriundos de Córdoba.



Los apresados habían alquilado la propiedad desde el 1 de enero al 1 de marzo, para realizar el contrato de locación habían utilizado un documento de identidad apócrifo.



Además de los tres detenidos, los investigadores secuestraron 72.000 pesos en efectivo, un auto BMW modelo 330i de propiedad de los detenidos, una camioneta BMW modelo X6, un bote con motor eléctrico, relojes, bijouteri y alementos para realidar la actividad delictiva como destornilladores, linternas, telefonos e incluso planos de Nordelta.



La investigación surge a raíz de una denuncia por un robo cometido durante la madrugada en el barrio Golf de Nordelta, cuando los delincuentes ingresaron a una vivienda que en ese momento se encontraba sin moradores y robaron pertenencias del lugar.



La víctima del robo, quien fue informada por el sistema de monitoreo de alarmas, dio aviso de inmediato a los vigiladores de Nordelta, quienes cerraron el perímetro pero no lograron dar con los delincuentes.



Las imágenes de la cámara de seguridad de la vivienda fueron de gran importancia para el personal de la Sub DDI Tigre, quienes obtuvieron la orden de allanamiento y pudieron realizar con éxito el operativo.



Interviene en la causa caratulada como “Allanamiento, Robos reiterados - Falsificación de documento”, la UFI de Benavidez a cargo del doctor Fitipaldi.