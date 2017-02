Dos adolescentes asesinadas y otras dos heridas en ataque a balazos en Florencio Varela

Dos adolescentes murieron hoy asesinadas a balazos y otras dos sufrieron graves heridas cuando fueron atacadas a tiros mientras caminaban juntas por una calle de la ciudad bonerense de Florencio Varela, donde la justicia y la policía investigaban el móvil del crimen.

Fuentes policiales informaron que el ataque fue perpetrado cerca de las 6 en el cruce de Senzabello y Los Andes, de Florencio Varela, donde aparentemente las adolescentes habían salido de un boliche situado en la zona.



Dos de las adolescentes baleadas fallecieron "en el acto" y las otras dos debieron ser internadas con heridas de diversa consideración en el hospital provincial Mi Pueblo, de Florencio Varela.



Los informantes señalaron que también se intentaba determinar si las adolescentes habían salido de un boliche ubicado en la avenida Calchaquí.



En ese marco, la policía investigaba esta mañana el móvil del ataque, porque no estaba claro las causas y quiénes cometieron el hecho.



Las fuentes señalaron que las adolescentes tenían varios balazos en sus cuerpos pero no precisaron las edades, aunque señalaron que todas serían menores de edad, por lo cual no se darán a conocer sus identidades.



Los policías que trabajaron en la escena del crimen hallaron vainas servidas de calibre 9 milímetros, añadieron las fuentes.



Interviene en el caso la comisaría 3° de Florencio Varela y el fiscal Hernán Bustos Rivas.