Horóscopo del viernes 10 de febrero de 2017

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

- Se recupera de una sensación de extremo cansancio. La energía le dará hoy la posibilidad de realizar cosas que antes no podía por falta de orden interno. Comienzos. Sugerencia: darnos tiempo a que podamos.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

- La exactitud de ciertos datos que le llegan lo ayudarán a resolver ciertos problemas. Una actitud más que interesante lo tentará a seguir una relación que recién comienza. Sugerencia: buscar en el otro lo que nos haga bien.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)

- Suspende una cita por falta de ganas. A veces deberíamos sobreponernos e intentar hacer cosas que nos cuesta. Una buena jornada para todo lo que sea contactos. Sugerencia: incentivarnos a seguir.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)

- Camina por un sendero casi seguro en el plano afectivo. Le falta confianza en usted mismo. Su especial dedicación a un tema laboral le hará recibir un reconocimiento especial. Sugerencia: demostrar quienes somos.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)

- Su estrategia con respecto a esa relación afectiva puede funcionar. Debería intercalar con tratar de distraerse y de distenderse. Un momento laboral bueno. Aprovéchelo. Sugerencia: hacer las cosas sin que el costo emocional sea alto.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)

- Lucirá una mente ideal en esta jornada para poder solucionar inconvenientes con papeles. No deje pasar por alto esa cita con grupo de personas que podría resultarle buena en sus actividades. Sugerencia: la búsqueda.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)

- Trate de no guiarse por primeras impresiones. Sentirá algo que en realidad no resultará así. Aprenda a separar la realidad de la suposición. Un llamado a la reflexión a través de una conversación. Sugerencia: siempre hay algo que nos ayuda a entender.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

- La esperanza de recuperar su relación de pareja puede hacerse realidad, haga lo posible y usted sabe cómo. La jornada laboral estará con ciertas complicaciones. Sugerencia: el punto es no quedarse de brazos cruzados frente a las cosas.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

- La situación de su economía no es la mejor pero puede aprender a manejarse sin problema. Una recomendación lo podría ayudar a conseguir otra actividad. Búsqueda. Sugerencia: no estar siempre disconforme.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

- Un estado anímico no muy estable le dará una jornada algo complicada, trate de cambiar su humor y se dará cuenta que las cosas funcionan diferente. Nada más apto para hoy que un encuentro con alguien que le interesa. Sugerencia: buscar la paz.



ACUARIO (21DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)

- La posibilidad de viajes lo forzará a organizar su día y los siguientes de una forma distinta a la habitual. Su trabajo le dará satisfacciones que por ahora debe seguir buscando. Sugerencia: se cosecha lo que se siembra, siembre.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

- La capacidad de diálogo en este día estará enriquecida por su buen estado anímico. Excelente para entrevistas, reuniones, acuerdos, firmas, encuentros. Variedad de pensamientos que le rejuvenecen el espíritu. Sugerencia: darnos cuenta de cuando somos positivos.