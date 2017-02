09/02/2017 - 19:11 | Policiales / El fiscal rechazó la denuncia contra el jefe de la policía bonaerense Herramientas: Compartir: ver más imágenes El fiscal de La Plata Marcelo Romero rechazó hoy la denuncia del ex superintendente de Seguridad de Mar del Plata Marcelo Di Pasqua contra el jefe de la Policía Bonaerense, Pablo Bressi, por supuestos vínculos con el narcotráfico, considerando que busca una “vendetta personal”, a la vez que repudió “las orgías de corrupción policial de las ultimas décadas”.

El fiscal rechazó la “in limine al no resultar legal su apertura” la denuncia de Di Pasqua, quien había sido desplazado por el Gobierno provincial por supuestos vínculos con el narcotráfico pero luego fue restituido por la justicia.



Recientemente Di Pasqua contraatacó y denunció a Bressi por supuesto encubrimiento de narcotraficantes de diversos puntos de la provincia de Buenos Aires, sumándose así a las acusaciones de la diputada Elisa Carrió.



En el texto de rechazo a la presentación, al que accedió DyN, Romero expresó que “el denunciante pretende erigir en instancias de alzada a esta fiscalía apelando a trillados recursos de denunciar en lugar de exponer argumentos en las diversas causas en trámite”.



“Con una obviedad rayana a lo pueril, subestimando la magra inteligencia del suscripto, esbozó la intentona de sacar de la órbita del juez natural el conocimiento de los hechos intentando distraer a la jurisdicción local y a este Ministerio Público al solo efecto de elaborar una presentación mediáticamente impactante en contra de su enemigo policial, el comisario general Pablo Alberto Bressi”.



“Si no sabes, confúndelos, si lo sabes confúndelos aún mas”; así puede sintetizarse el comportamiento de Di Pasqua al interponer esta denuncia”, añadió.



Dijo Romero que “los hechos traídos al análisis están siendo ventilados en otras sedes judiciales y no resulta ajustado a derecho replicar su investigación en otros organismos extraños a aquellas jurisdicciones”.



“El denunciante -apuntó- tuvo la osadía y el atrevimiento de pretender transformar el Ministerio Público Fiscal que represento en el brazo institucional de su 'vendetta' personal, lo cual queda en evidencia en las circunstancias de afirmar haber tomado conocimiento de acciones ilícitas cuya comisión data de largo tiempo, absteniéndose de denunciarlas sino hasta la fecha, contrariando flagrantemente sus obligaciones funcionales”.



“En tal sentido recordó recién ahora las cargas que emergen de su condición de funcionario policial - léase servidor publico, empleado de la comunidad- con la que fuera distinguido desde el momento mismo de su ingreso a la Policía, echando mano a su deber legal y de conciencia cuando sus necesidades y sus pretensiones así lo requirieron”.



Romero enfatizó que "esta fiscalía no fue, ni es ni será foro de discusión y de resolución de inquinas, recelos, facturas ni luchas intestinas policiales. Mas bien este Ministerio Público Fiscal padece, al igual que la sociedad en su conjunto, cuyos intereses debe defender, las consecuencias que dejaron las orgías de corrupción policial de las últimas décadas".