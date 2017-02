08/02/2017 - 19:35 | Zonales / Vicente López Vicente López apelará el fallo que ordenó retirar el vallado del barrio de los Intendentes en Villa Martelli Herramientas: Compartir: ver más imágenes Así lo afirmó el intendente Macri al ser consultado sobre la medida judicial que intimó a la Municipalidad a retirar esas vallas de acceso al barrio dentro de los próximos 10 días. “la inmensa mayoría de vecinos, que no está activada desde la política, está a favor de la medida”, Afirmó el intendente

Cabe recordar que en el año 2014, el HCD de Vicente López aprobó una ordenanza que permitía instalar en varios accesos del barrio Los Intendentes unas vallas para bloquearlos con el objetivo de “ordenar el tránsito y además evitar la salida de delincuentes hacia la colectora”.



Al respecto, un grupo de vecinos que se oponen a este tipo de medidas, se presentaron ante la justicia y obtuvieron en las últimas horas un fallo de la jueza Petrone, que ordenó al municipio a retirar las vallas en un lapso de 10 días.



Al ser consultado sobre ésta medida, el Intendente Jorge Macri señaló que “vamos a tratar de usar todas las herramientas legales que tenemos para darle más seguridad a Martelli y al barrio Los Intendentes”.



Los vecinos que están en contra de la medida argumentaron que las vallas impedían el acceso de bomberos o ambulancias al barrio, respondió que “no es verdad, hay accesos por otros lados. Las ambulancias ingresan por otra calle porque su base está del otro lado de General Paz, en la maternidad Santa Rosa. Los bomberos y las fuerzas de seguridad transitan el barrio desde adentro, no hay ningún impedimento”.



"Esta medida ha servido mucho para bajar el delito. La inmensa mayoría de vecinos, que no están activados desde la política, se muestran a favor de la medida. Nosotros vamos apelar y si no se puede agotaremos todos los recursos legales que tengamos", destacó finalmente Jorge Macri.