Plan de control de calidad en frigoríficos bonaerenses

El Ministerio de Agroindustria bonaerense, a través de la Dirección Provincial de Carnes y en conjunto con el Conicet, avanza en una prueba piloto para establecer un control sanitario en frigoríficos de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa fue aplicada previamente en carnicerías y logró en esa instancia logró reducir 29% el número de comercios con alto riesgo de contaminación, lo que permite apuntar a que se consuma carne sana y de calidad.



El objetivo de la experiencia, que se lleva adelante también con el Centro de Estudios Infectológicos Stamboulián, es obtener herramientas técnicas para la cuantificación del riesgo e instrumentos didácticos a fin de resolver problemas desde lo particular a lo general.



En la etapa inicial, el proyecto se desarrolla en tres frigoríficos y está previsto transferirlo a la totalidad de los establecimientos que manejan carne vacuna y también a los que faenan cerdos.



“La Provincia de Buenos Aires hace punta en un tema sensible y prioritario como es comer carne sana y de calidad. Arrancamos con tres establecimientos pero vamos a incluir a todos los demás y a profundizar la capacitación en esta materia”, aseguró el ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís.



El proceso de control consiste en que expertos tomen muestras de los productos cárnicos y del medio ambiente para efectuar el recuento microbiológico y detectar los patógenos presentes.



“En particular, estudian la carne chica de cabeza, generalmente destinada a carne picada, y el agua de los piletones de enfriamiento de vísceras”, se indicó en un comunicado.



La prueba piloto arrancó en febrero de 2016, con un acuerdo de confidencialidad con los tres frigoríficos, “y ya se están logrando avances tales como la mejora de condiciones edilicias, por ejemplo, techar un corral o instalar mosquiteros o la puesta en marcha de un filtro sanitario y de sistemas de refrigeración”.



En tanto, la provincia de Buenos Aires desarrolló este proyecto que ahora imita también Tucumán.



Consta de tres etapas: en la primera, descriptiva, se recorren los establecimientos para cuantificar el riesgo biológico, es decir, la presencia de bacterias que puedan ser transmitidas por el consumo de carne y proponer soluciones.



En el segundo tramo, ponen en marcha acciones de mejora en conjunto con los encargados de cada lugar y analizan con ellos los resultados científicos, mientras que en la tercera etapa es verificado el éxito del proceso.



“Estamos siendo firmes y profesionales en los controles sanitarios de animales, vegetales y de agroalimentos para garantizar la inocuidad de lo que consumen los bonaerenses”, enfatizó Sarquís.



Participaron de la gestación y puesta en marcha de este plan de control el director Provincial de Carnes, Hernán Silva; el investigador del Conicet Gerardo Leotta y los especialistas José Ibargoyen, Gabriela Pracca, Matías Martínez Zugazua y Magdalena Costa (becaria del Conicet).