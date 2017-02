Tigre busca incluir a más de 20 mil alumnos del secundario en la jornada extendida

La secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Malena Galmarini, le presentó al ministro de Educación, Esteban Bullrich, un proyecto para que los jóvenes puedan realizar actividades complementarias en los 17 polideportivos con que cuenta el distrito.



“Hace un año que buscamos que Nación y Provincia apoyen nuestra iniciativa. Queremos que los chicos y chicas puedan estar contenidos dentro de espacios que les despierten un interés que a la escuela hoy le cuesta generar. A la escuela pública se le caen los chicos del sistema, y no sabe dónde ir a buscarlos. Nosotros queremos que hagan deporte, que aprendan inglés y que puedan acercarse a la cultura y a la tecnología, y tenemos los espacios preparados para poder comenzar con el proyecto durante este ciclo lectivo”.



El objetivo de la jornada extendida apunta a fortalecer las trayectorias escolares del nivel secundario y la permanencia de los jóvenes en los establecimientos educativos. El Municipio busca trabajar para cambiar las tasas de deserción escolar en la escuela secundaria a través de una red de apoyo de instituciones municipales que ofrezcan diferentes oportunidades de desarrollarse.



“Buscamos además que los chicos estén lejos de la calle y de la droga. Que salgan del colegio y sigan aprendiendo, a su ritmo y con sus propios intereses. Queremos disminuir la repitencia y el abandono escolar, y acompañarlos para que se desarrollen y no se frustren. Y para esto es fundamental el deporte y el acercamiento a la cultura, pero además que podamos hacer un seguimiento de cuáles son los chicos que están en riesgo de dejar la escuela y apoyarlos en su recuperación, en su salud y en la adquisición de herramientas digitales o de inglés, por ejemplo. Queremos abrirles puertas, prepararlos para el mercado laboral”, agregó.



“Hoy Argentina no tiene un puente entre la escuela y el trabajo, y desde estos espacios podemos generarlo, pero necesitamos que tanto desde la Nación como desde la Provincia de Buenos Aires apoyen este proyecto y nos ayuden a que los chicos vuelvan al colegio Tigre puede ser un ejemplo para muchas otras comunidades educativas municipales de la provincia que están en crisis, donde los chicos van solamente a comer. Nosotros queremos que además hagan deporte, que aprendan y se preparen para el futuro”, finalizó Galmarini.



Tigre cuenta con 17 polideportivos municipales ya adaptados para recibir a los más de 20 mil alumnos en diferentes turnos. Cada espacio cuenta con aulas, campos de deportes y pileta climatizada donde miles de vecinos acuden de forma gratuita a practicar distintos deportes y a formarse en diversos talleres culturales.



El proyecto está sustentado en 4 pilares: el Estímulo Refuerzo Escolar, de apoyo a la realización de trabajos prácticos y tareas solicitados por la escuela, la organización del estudio, la preparación para los exámenes, y la apropiación de los contenidos pedagógicos en el formato escolar.



El Estímulo Deportivo y Recreativo, que se centrará en la práctica y oferta de diversos deportes como natación, fútbol y remo, y talleres de formación cultural orientadas a la cultura juvenil y urbana, entre otros.



El estímulo de Adquisición de nuevas herramientas para generar recursos que vinculen y sostengan a los chicos en el mundo del trabajo (Idiomas y TICs).



El Estímulo para el Desarrollo Personal y Social y tiene como objetivo generar herramientas de cuidado personal y vinculación social a través de herramientas como la Educación Sexual Integral (ESI), prevención de violencia en el noviazgo, adicciones -entre otros-.



Del encuentro participaron el secretario de Gestión Educativa del Ministerio de Educación, Max Gulmanelli, la consejera general de Educación de la Provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador, Luciana Padulo, el subsecretario de Educación de Tigre, Rodrigo Alvarez, el subsecretario de administración de Tigre, Mariano Puccio, y las concejalas de Tigre, Teresa Paunovich y Sonia Gatarri.