Bancarios ratifican que mañana y pasado harán asambleas que afectarán la atención al público

El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, ratificó hoy que durante mañana y pasado los trabajadores del sector realizarán asambleas que afectarán la atención al público, en reclamo de un aumento salarial.

“Mañana y el viernes habrá asambleas. Los delegados fijarán la hora y el tiempo de duración en todos los bancos, a raíz de que teníamos un preacuerdo salarial con el sector empresario y el ministro de Trabajo (Jorge Triaca) decidió no homologarlo y ha dado orden a los bancos para que no lo paguen”, enfatizó el sindicalista.



Y añadió: “mañana y pasado los usuarios pueden encontrarse con dificultades en la atención, si se está desarrollando la asamblea”.



En declaraciones a radio El Mundo, Palazzo explicó que “la Justicia nos dio la razón y así y todo continúan las presiones a los bancos. Por eso, el lunes próximo habrá un plenario de secretarios generales para determinar un paro general”.



El dirigente resaltó que el 7 de marzo próximo “los bancarios saldremos a la calle y acompañaremos la movilización de la CGT”.



El conflicto con La Bancaria se desató luego de la decisión del Gobierno nacional de frenar el acuerdo salarial firmado en diciembre, que disponía una mejora de 24% para sólo tres meses, cuando el Poder Ejecutivo pretende que las subas no superen el 18%.



El acuerdo establecía el pago de una suma no remunerativa de$8.000 que se debía pagar antes del 31 de diciembre último para compensar la inflación a trabajadores con sueldos inferiores a $25.000.



Otra suma de $10.000 era a los trabajadores cuyos salarios se hayan ubicado en promedio entre $25.000 y $35.000; y cobrarán 12.000 pesos quienes hayan registrado sueldos superiores.



El acuerdo también disponía de un anticipo mensual para enero, febrero, marzo y abril que se integrarán como una suma fija de 2.000 pesos, a lo que se adicionar un 10% de todas las remuneraciones.