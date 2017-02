07/02/2017 - 10:49 | Zonales / San Fernando El Consejo Escolar reclama a Provincia y Nación finalizar las obras en las escuelas N°5 y 19 Herramientas: Compartir: ver más imágenes La prometida refacción del edificio de la EPB N°5 y la ESB N°19 sigue paralizada, dejando a cientos de alumnos no pudiendo comenzar el ciclo lectivo. La obra lleva un retraso de cinco años, abandonada por la anterior y la presente gestión bonaerense. Además, los chicos de la secundaria que de manera provisoria acudían la Escuela Técnica N°3, no podrán continuar debido al aumento de la matrícula.

En 2013, la comunidad de Virreyes se vio golpeada por el incendio del establecimiento de la Escuela Primaria N°5. La unión de los reclamos de los vecinos, el Consejo Escolar y el Municipio de San Fernando, lograron la promesa del entonces gobernador Daniel Scioli, quien dos años más tarde licitó la obra pero rápidamente la dejó paralizada. Con la llegada de la gestión de María Eugenia Vidal, en enero del año pasado se acordó terminarla. Sin embargo, al cabo de 100 días, la construcción fue frenada. A poco del inicio del ciclo lectivo, Provincia y Nación siguen sin dar una solución.



La Consejera Escolar, Teresa Piaggi, manifestó: “Lamentablemente la construcción está parada hace más de cinco meses, y solo hay un sereno que ni herramientas tiene. Es muy triste y no vemos una solución futura para esta Escuela. La verdad estamos muy angustiados, porque ya no sabemos más que hacer. Es una obra que hace 5 años que está, y el Ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, prometió concluirla en enero del 2016 y que la Unidad Ejecutora dijo que en el lapso de un año estaría terminada”.



“Durante tres años un grupo de alumnos tiene dos días y otro tres días de clase –agregó-. ¿Los funcionarios del anterior gobierno, que estuvieron 3 años, y los del actual gobierno, mandarían a sus hijos a clases en estas condiciones? No, seguramente van a escuelas privadas. Y acá tenemos en riesgo la Escuela Secundaria N°19. El año pasado, le habían prestado unas aulas en la E.T. 3, a dos cuadras, pero este año hubo un aumento de matrícula que impide que los chicos puedan seguir asistiendo allí”.



En este sentido, dijo que “la Unidad Ejecutora ofrece tres aulas modulares en un terreno todo de tierra adyacente a la Escuela Técnica 3, pero ni siquiera tendrán baños o pisos para que ingresen los chicos”.



Rosana Pesaresi, también parte del órgano escolar, comentó que “hace 100 días que esta obra debería haber culminado. Los fondos de Provincia y de Nación no llegan. Tenemos a los chicos todavía en la calle. Riesgo de inicio 100%. Es lamentable lo que dice el cartel, 450 días para la finalización de la obra. Hoy estamos a día 6 de febrero de 2017 y aun la obra está totalmente parada”.

"No recibimos respuesta de Nación ni de Provincia. Me gustaría saber a dónde van a ir a tomar sus clases los chicos de la escuela pública provincial de la EP N°5 y de la Secundaria N°19", concluyó.