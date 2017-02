Lacunza dijo que con la oferta oficial salarial, los docentes “van a empatar o ganar” a la inflación

El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, sostuvo hoy que con la propuesta oficial del 18 por ciento en cuatro cuotas de aumento salarial para los docentes, se “les garantiza que van a empatar o ganar” a la inflación.



El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, sostuvo hoy que el Gobierno provincial ofreció a los docentes una oferta “que le gana o le empata a la inflación”, por lo cual destacó que se trata de una propuesta “muy competitiva”.



“Ayer tuvimos el primer encuentro con el gremio docente, con el objetivo común de llegar al 6 de marzo con clases. Este año ofrecemos un 18%, como mínimo, porque si la inflación es superior actualizamos los salarios”, resaltó el funcionario.



Lacunza subrayó que “la oferta del Gobierno es que los docentes le ganen o empaten a la inflación. Se tendría que eliminar el título del 18% y decir que el salario se va a actualizar de acuerdo con la inflación, no veo cuál es el inconveniente”.



“El salario evoluciona casi paralelo a la inflación. Es una oferta muy competitiva”, afirmó el ministro provincial, en declaraciones radiales.



Lacunza explicó que la oferta oficial -que fue rechazada por los docentes bonaerenses- implica “hacer un acuerdo anual en cuatro pagos trimestrales, con aumento del 4,5% cada uno, lo cual conforma un 18% anual”.



“Entonces, vamos a medir al final de cada trimestre para ver cuál fue la inflación verdadera. Y esto le garantiza a los trabajadores que van a empatar o van a ganar” contra la inflación, enfatizó.



Al respecto, insistió: “si la inflación es menor del 18%, van a ganar la diferencia y si es mayor, automáticamente el salario se va incrementar al mismo ritmo de la inflación”.



Luego, descartó que el Gobierno pueda aprobar el aumento que reclaman los sindicatos docentes (del 35%), al señalar que “no podemos prometer lo que no podemos pagar”.



En este marco, Lacunza consideró que el Gobierno provincial aspira a “que el paro no sea la medida de primer recurso sino el de última instancia. Que primero haya un diálogo de buena voluntad de acordar, y no dejar a los chicos como rehenes de una

puja sindical”.