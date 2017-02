El gobierno bonaerense ofreció aumento de 18% en cuatro cuotas a Gremios docentes, que lo rechazaron

En la primera reunión paritaria formal, el Gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal ofreció hoy a los docentes un aumento salarial del 18%, en cuatro cuotas y con una cláusula de ajuste por inflación, pero los gremios rechazaron en forma terminante la propuesta y dijeron que el incremento equivale a “sólo 250 pesos por mes”.

De este modo, la primera reunión por la paritaria docente bonaerense, clave para el resto de los gremios estatales, terminó sin avances, aunque el Gobierno adelantó que volverá a citar a los sindicatos para continuar las negociaciones.



En un encuentro realizado en la sede del Ministerio de Economía bonaerense, la Comisión Técnica Salarial propuso una mejora del 18%, en cuatro cuotas de 4,5% cada una, atadas al índice de inflación del INDEC, que se abonarán en enero, abril, julio y octubre.



Si el indice inflacionario que difunde el INDEC es mayor al 18% se ajusta automáticamente al alza, y si es menor, igual se paga 18%.



“De ningún modo los trabajadores perderían poder adquisitivo del salario. Los gremios docentes rechazaron la propuesta por lo que el gobierno bonaerense volverá a convocarlos a fin de continuar con las negociaciones salariales”, indicó el Gobierno provincial en un comunicado.



La propuesta fue rechazada en conjunto por el Frente Gremial Docente bonaerense compuesto por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares.



También participaron del encuentro los representantes de los sindicatos UDOCBA y UPCN.



“La gobernadora Vidal propone un aumento de 250 pesos por mes durante el primer trimestre. Esa sola propuesta nos exime de comentarios”, consideró en su cuenta de Twitter el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel.



El gremialista sostuvo que “el Gobierno nos ofrece una mitad de lo que pedimos y eso significa una pérdida del poder adquisitivo” y calificó de “actitud autoritaria” la posibilidad de que el aumento sea otorgado por decreto.



“Nos manejamos con cifras oficiales, de hecho la mayoría de los economistas están más cerca de lo que planteamos nosotros”, sostuvo Baradel en declaraciones a radio El Mundo.



En un comunicado tras el encuentro, la Federación de Educadores Bonaerense que encabeza Mirta Petrocini sostuvo que “en primer lugar, fuimos muy determinantes en exigir una recomposición del salario que perdimos durante el 2016 a causa de los índices inflacionarios, pero no tuvimos respuesta”.



En este sentido, la titular del gremio aseguró que “sentarnos en la reunión de la Comisión Técnica sin solucionar lo que perdimos en 2016, implica comenzar a negociar con una pérdida adquisitiva de, por lo menos, un 8% al 10%”.



Petrocini señaló que “las previsiones de las principales consultoras hablan de un 25% de inflación para el 2017, por lo cual un 18% es insuficiente, aún cuando se ejecute la ‘cláusula gatillo', ya que significarían unos $200 de aumento por mes, dependiendo de la carrera del docente”.



Respecto de la “cláusula gatillo”, la presidente de la FEB indicó que “desde agosto estamos reclamando que se reabra la discusión salarial para recuperar nuestros ingresos”.



“Con este antecedente, si esta cláusula va a depender de la voluntad del Gobierno, no podemos confiar en que se active de manera automática”, advirtió.



La gremialista manifestó su esperanza de que haya “una nueva convocatoria para los próximos días con una propuesta que se acerque al pedido de los docentes”.



Los encargados de presentar la oferta oficial fueron Damián Bonari, subsecretario de Coordinación Económica del Ministerio de Economía; Manuel Vidal, subsecretario de Políticas Docentes y Gestión Territorial, de la Dirección General de Cultura y Educación y Mariano Muñoz, subsecretario de trabajo, del Ministerio de Trabajo.



Antes de la reunión, Jorge Adaro, secretario general de ADEMYS, advirtió que “la oferta del 18% en cuotas” no permite recuperar la pérdida salarial de 2016 y alertó que en este contexto “corre riesgo” el inicio de clases.