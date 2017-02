Empezó el juicio por crimen de Candela, su madre culpo a la policía bonaerense

El Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Morón comenzó a juzgar hoy a Hugo Bermúdez, Leonardo Jara y Fabián Gómez por el secuestro y asesinato de la nena Candela Sol Rodríguez, cometido en el año 2011.



Gómez está acusado de realizar tareas de inteligencia, a Jara se le imputa hacer el llamado intimidatorio a la tía de la menor y Bermúdez está en el banquillo bajo los cargos de abusar sexualmente de la nena y matarla.



La Fiscalía 3 acusó formalmente a los imputados de “privación ilegítima de la libertad agravada por violencia seguida de abuso sexual y homicidio”.



El proceso, a cargo de los jueces Diego Bonanno, Raquel Lafourcade y Mariela Moralejo Rivera, empezó con una hora y media de atraso porque Bermúdez denunció que fue golpeado en la Unidad Penitenciaria 39 de Ituzaingó, donde está preso, informó el diario “Anticipos”, de Morón.



Pero, se indicó, los médicos lo revisaron y determinaron que eran lesiones “antiguas”, tal como lo afirmaron también las autoridades de la cárcel.



Además, días atrás Bermúdez reclamó ser sometido a un “juicio por jurados” integrado por gente que no haya tenido “nada que ver con el caso”, pero el TOC 3 rechazó la solicitud.



Candela fue secuestrada el 22 de agosto de 2011 en Villa Tesei y nueve días después apareció muerta en un basural del partido de Hurlingham, a unas 30 cuadras del lugar donde fue raptada.



Carola Labrador, la mamá de la nena, responsabilizó a la Policía Bonaerense por el crimen de su hija y dijo que “en algún momento se va a llegar a la verdad” en el caso.



“Hay mucha más gente implicada, la Policía, la política de ese momento, (el ex ministro de Justicia y Seguridad bonaerense Ricardo) Casal, (el ex fiscal de la causa Marcelo) Tavolaro”, enumeró Labrador al ingresar a la sede judicial.



La familia de Candela pidió la cadena perpetua para Bermúdez (56), Jara (37) y Gómez (45).



“A lo único que venimos es a buscar la verdad”, indicó Labrador, quien arremetió contra Tavolaro al considerarlo “un incapaz, una mala persona, que le quedó grande la causa”.



La mujer sostuvo que el fiscal “investigó mal, y por culpa de él mataron a Candela; nueve días estuvo esperando mi hija que la Policía la rescatara, pero la Policía no la buscó nunca”.



Consultada por la prensa sobre los motivos por los que Candela fue secuestrada el 22 de agosto, se limitó a señalar: “Porque estaba parada en la esquina, era un día feo, era el día que no tenía que estar ahí”.



“No hay ni una prueba de que fue una venganza contra el papá, no hay absolutamente nada de eso, lo inventaron”, indicó Labrador sobre Alfredo Rodríguez, quien en aquel momento estaba preso, acusado de integrar una banda de piratas del asfalto.



Labrador dijo no tener miedo y consideró que el proceso que comenzó hoy “es el principio de varios juicios”.



“Estaba la Policía metida, estaban tapando a la misma Policía”, afirmó y mencionó al por entonces jefe de la fuerza, Juan Carlos Paggi. “Hay muchas pruebas que conseguí yo, Bermúdez fue quien abusó y mató a mi hija Candela”, sentenció la madre de Candela.