Ya está disponible en la provincia de Buenos Aires la vacuna Contra el VPH para varones de 11 años

La vacuna gratuita contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) para varones de 11 años ya está disponible en todos los vacunatorios públicos de la provincia de Buenos Aires, según lo informó hoy el ministerio de Salud bonaerense.

La inmunización, recientemente incorporada al calendario obligatorio, tiene cobertura de por vida y se aplica en dos dosis con un intervalo de seis meses.



La ministra de Salud provincial, Zulma Ortiz, expresó que “la vacuna contra el VPH inicialmente fue implementada para las niñas de once años con la intención de prevenir, sobre todo, el cáncer de cuello de útero. No obstante, también puede provocar diferentes afecciones entre los varones”.



En concreto, el virus también puede causar cáncer de pene, boca, lengua y ano.



El director provincial de Epidemiología, Iván Insúa, detalló que las personas con VIH o trasplantados “deben aplicarse tres dosis, una inicial, otra a los dos meses y la última a los seis meses de la primera”.



Aclaró que la vacunación no necesita orden ni autorización del pediatra y solo es necesario concurrir al vacunatorio con DNI.



VPH es la sigla que designa un grupo de más de 100 virus, algunos de bajo y otros de alto riesgo. Los primeros, especialmente el VPH 6 y 11, causan lesiones no cancerosas como las verrugas genitales.



En tanto, los de alto riesgo, principalmente el VPH 16 y 18, pueden producir cáncer de cuello uterino, genital y anal. La vacuna gratuita inmuniza, justamente, contra estas dos variantes del virus.