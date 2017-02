Boca presenta mañana a “Junior” Benítez y Agustín Rossi, sus dos refuerzos

Boca Juniors presentará en sociedad mañana al mediodía a Oscar “Junior” Benítez y Agustín Rossi, los dos refuerzos que llegaron para disputar el torneo que lo tiene como único líder.

El equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto regresará este martes a los entrenamientos después de haber vuelto el sábado de México, donde enfrentó a Chivas de Guadalajara en un amistoso.



Una vez finalizada la práctica, en la sala de conferencias del complejo Pedro Pompilio, ambos futbolistas atenderán a los medios.



Benítez llega a la institución procedente de Benfica, a préstamo por 18 meses y con una opción de compra, mientras que al arquero Agustín Rossi se le adquirió el 100 por ciento de su ficha que era compartida por Estudiantes de La Plata y Chacarita, además de resarcir a Defensa y Justicia, que lo tenía contratado.



Pese a que Boca tiene un tercer cupo para incorporar un refuerzo, todo parece indicar que no llegará nadie ya que las opciones que hay no convencen.



El “xeneize” había hecho una propuesta a Cerro Porteño por el defensor Omar Alderete, pero los paraguayos la rechazaron por considerarla insuficiente.



En tanto, resta que Federico Carrizo -no será tenido en cuenta por Guillermo- defina si acepta irse a préstamo al “Ciclón” guaraní.



Por otra parte, se confirmó que Boca jugará un amistoso el sábado próximo en Mar del Plata frente a Aldosivi, en el estadio José María Minella.



Si el torneo no se reanuda hasta marzo tal como parece, la intención de Barros Schelotto es que se disputen partidos de preparación todos los fines de semana hasta que arranque la competencia oficial.



Por último, la molestia que sufría Ricardo Centurión en el aductor de la pierna izquierda disminuyó y el cuerpo médico definirá si es necesario que se realice estudios, aunque todo parece indicar que no serán necesarios.