Argentina quedó al borde de la hazaña ante Italia, pero jugará por el descenso tras el triunfo de Fognini ante Pella

Argentina, campeón defensor de la Copa Davis, quedó hoy al borde de una hazaña sin precedentes al caer ante Italia por 3-2, merced del triunfo de Fabio Fognini (48 del ranking mundial) sobre el bahiense Guido Pella (84°) en cinco disputados sets del quinto punto que se jugó este lunes en el Parque Sarmiento porteño, tras la postergación del domingo.

Fueron 7200 espectadores que coparon el estadio a partir de las entradas gratuitas, Fognini tuvo un regreso inobjetable para vencer con parciales de 2-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-2, en cuatro horas y 15 minutos de juego sobre polvo de ladrillo.



Pella tuvo en sus manos una ventaja de dos sets que pudo haber significado la primera vez en la historia que Argentina levantara un 0-2 en una serie de cualquier categoría de Copa Davis.



Lo cierto es que Italia será el rival de Bélgica en los cuartos de final de Copa Davis, mientras que Argentina deberá luchar por permanecer en el Grupo Mundial en septiembre próximo, con rival a designar.



Para el duelo cumbre, la elección del capitán argentino Daniel Orsanic fue Pella, quien perdió el viernes el primer single de la serie en tres sets (triple 6-3) frente a Paolo Lorenzi (43°), que ayer cayó en cinco mangas con Carlos Berlocq (81°), quien el sábado con Leonardo Mayer -descartado por una distensión muscular- ganaron un duelo clave del dobles.



Fognini, que el viernes no pudo estar por una indisposición estomacal y fue reemplazado por Seppi (derrotó a Carlos Berlocq), pudo mantener la particular racha del historial entre Argentina e Italia, que marca que nunca pudo ganar el equipo local.



Vuelta y vuelta

Ante una cantidad de público que fue en crecimiento con el correr de los minutos a raíz de la entrada gratuita, el zurdo bahiense tuvo un comienzo inmejorable.



Es que aprovechó cada uno de los errores del inestable italiano y envalentonado por el empuje del banco albiceleste y de la gente en las tribunas, metió dos quiebres consecutivos en 37 minutos de juego para generar el primer estallido en las tribunas.



Pella buscaba ser prolijo en su juego, sin tomar demasiados riesgos innecesarios, porque Fognini hacía gran parte del trabajo, con 24 errores no forzados en el primer set.



Pero las vacaciones no duran para siempre, y por eso, el italiano empezó a encontrar sus golpes, duplicó sus tiros ganadores, y equilibró desde ese contexto el partido.



Porque los errores de Fognini se mantuvieron en porcentaje, pero el que empezó a fallar fue Pella, que también duplicó sus números del primer al segundo set.



Destellos de la calidad del italiano, con una muñeca envidiable, se mezclaban con una postura corporal desganada, en la que parecía no tener ganas de estar jugando, tal como ocurrió el sábado en parte del partido de dobles.



Así fue como intercambiaron quiebres en games consecutivos, hasta que Fognini volvió a titubear, mostró bajos porcentajes en el saque y el argentino amplió la ventaja en 50 minutos de juego (6-4).



El italiano estaba mejor asentado que en el arranque del partido, y le alcanzó con dos quiebres en el tercer y cuarto set, para equilibrar las acciones.



Pella bajó bastante su porcentaje y calidad de primeros servicios, lo que favoreció el juego de Fognini, que tomaba la iniciativa del punto con más facilidad.



Fue 6-3 y 6-4 para el "Tano", que hasta se daba el lujo por algún pasaje del partido de interactuar con el público, generando un ida y vuelta constante.



Para ese entonces, Fognini ya estaba totalmente dominante en varias circunstancias, más allá de los errores propios que motivaban a una recuperación de Pella.



La realidad es que cada juego de saque del bahiense era un suplicio y del otro lado, pese a las pequeñas siestas que podía tomarse, Fognini apenas tuvo que salvar un break point, en el sexto game, cuando él ya había logrado el quiebre que sentenció el partido.



Con confianza y el resultado a favor, Fognini demostró la clase de jugador que es, con una derecha indescifrable, para firmar una remontada muy importante por cómo se había dado el fin de semana.



Nada que reprochar para el equipo argentino, que con ausencias muy importantes logró estirar la definición a un quinto punto, cuando el viernes parecía encaminarse a ser el primer campeón en perder 3-0 en el inicio de la defensa del título.



Ahora, por novena vez en la historia, el campeón deberá luchar por la permanencia, al igual que ante Israel en 2014, con Martín Jaite como capitán, en Sunrise, Estados Unidos.