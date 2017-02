Marcharon por una “condena ejemplar” para los responsables de embestir a dos amigas en Vicente López

Familiares, amigos y vecinos de las dos amigas que fueron embestidas por un automovilista alcoholizado en la localidad de Vicente López, una de las cuales murió y la otra resultó gravemente herida, marcharon ayer en reclamo de una “condena ejemplar” para éste sospechoso y otros dos acusados.



La concentración se realizó a las 18.30, en avenida Maipú y Haedo, en dicha localidad, donde el viernes 20 de enero ocurrió el hecho en el que murió la docente de Del Viso Silvia Cabrera (57) y resultó herida Rosa Pedercino (57).



El primer orador de la marcha fue el padre Tomás Llorente quien dedicó una oración para Cabrera: “Nosotros haremos en la tierra todo lo suficiente como para que vos seas una palabra más que pronunciamos de lo que no queremos más”.



Luego, Pablo, el hermano de Cabrera, agradeció el apoyo de todos los que se sumaron a la movilización, entre ellos, Vivian Perrone, de la Asociación Madres del Dolor.



“Sabíamos el amor que la gente le tenía a ella (por su hermana). Por eso no me extraña tanta cantidad de gente, y gente no conocida que está volcada a que se llegue a una condena justa para estos tres asesinos”, dijo el hombre.



“Estas personas (por los acusados) siguen libres y no lo podemos entender”, indicó Pablo, a pesar de lo cual dijo que confía en la Justicia. “Tenemos que seguir luchando por Silvia y po

r Rosa, para que se recupere, y que esto no quede como una anécdota”, añadió.

En la marcha también estuvo presente Lucas, hijo de Rosa Pedercino, y contó que su madre sigue peleando por su vida en el Hospital de Vicente López.



El pasado viernes, el juez de Garantías 3 de San Isidro, Esteban Rossignoli, ordenó la detención de Tomás Núñez Aboy (28), el conductor del Volkswagen Suran que provocó la tragedia, tal como se lo había solicitado el fiscal de Vicente López a cargo de la causa, Alejandro Guevara.



Rossignoli coincidió con el fiscal y consideró que la conducta de Núñez Aboy se encuadraba dentro de la figura del “homicidio simple con dolo eventual”, ya que chocó y mató cuando circulaba a 140 kilómetros por hora, con una máxima permitida de 60, y con 2,18 gramos de alcohol en sangre, cuando el límite autorizado es 0,5.



Sin embargo, las fuentes judiciales aclararon que la detención no podrá concretarse porque la defensa de Núñez Aboy ya había pedido la eximición de prisión para su cliente y, si bien Rossignoli la rechazó, la medida tiene un efecto suspensivo hasta que la Cámara de Apelaciones resuelva el planteo.

En el caso de los otros dos imputados, Nicolás Laitano (29) y Lucas Alan Pechín (29), quienes perseguían a Núñez Aboy por un incidente de tránsito previo, el juez rechazó sus detenciones, también solicitadas por el fiscal, ya que consideró que era prematuro y necesitaba más elementos de prueba para ver su grado de participación, por lo que continuarán bajo investigación.



El auto de Cabrera fue embestido desde atrás por un Volkswagen Suran azul conducido por Núñez Aboy que, según dijeron testigos a la Policía, iba a unos 140 kilómetros por hora.



De acuerdo a la pesquisa y los registros de varias cámaras de los municipios, el Suran escapaba a alta velocidad del Honda Civic negro de Laitano y del Toyota Corolla blanco de Pechín, tras un incidente de tránsito en San Isidro.



A raíz del impacto, Cabrera, que conducía el Chevrolet, murió en el acto, mientras que su acompañante sufrió graves heridas y fue trasladada al Hospital de Vicente López, donde aún hoy permanecía internada.