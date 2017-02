Horóscopo del viernes 3 de febrero de 2017

ARIES(21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

- Despreocupada intención le demostrarán frente a advertencia que haga en el área laboral. Los tiempos no son los mismos para su pareja, respete y tenga en cuenta lo que le plantea hoy. Sugerencia: no jugar con el tiempo de los demás es primordial.



TAURO(21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

- No se apresure en comprar un inmueble, va a conseguir lo que está buscando. La coincidencia de un hecho en lo personal con alguien de su estima lo hará replantearse cosas que creía inamovibles. Sugerencia: no negar que a uno hay cosas que le pueden pasar.



GEMINIS(22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)

- Un despertar en su mente le hará descubrir en el otro algo que lo atraerá y lo unirá más de lo que pensaba. Los que lo atacaban en su trabajo hoy le pedirán ayuda, no la niegue. Sugerencia: la complicación es para los que no piensan o actúan mal no para los puros de corazón.



CANCER(22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)

- Una actitud de renuncia querrá tener en su trabajo como reacción frente a una traición. No se desanime si detecta falsedades en quienes usted cree, es parte de la vida tener fallas en la relación humana. Sugerencia: el perdón es una Ley Divina que debemos ejercitar aunque nos cueste.



LEO(24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)

- Levanta una actitud que era inconveniente seguir manteniendo en su lugar de trabajo, verá un buen resultado. Se aclara un panorama que lo tenía ocupado y sin respuesta. Sugerencia: las actitudes con carga de enojo no son positivas desde ningún punto.



VIRGO(24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)

- Día de decisión en el área laboral en el que deberá mantener la cautela necesaria. No pierda el control frente a situación no muy agradable que alguien le hará vivir. Serenidad. Sugerencia: los momentos críticos deben ser tomados con una actitud comprensiva y pacífica.



LIBRA(24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)

- Renovada sensación a partir de un diálogo que mantendrá con alguien importante en el plano laboral. Lo invitan a una reunión que le dejará como saldo un nuevo contacto que entrará en su vida. Sugerencia: las cosas se hilan, la vida nos va hilando las posibilidades.



ESCORPIO(24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

- La mejor opción para alivianar un peso excesivo que usted carga se la dará alguien de su entorno afectivo. Alivia y gana. Aventura en esta jornada que le disparará diferentes estados anímicos. Sugerencia: tratar de mantener una constante en la forma de encarar las cosas que pasan.



SAGITARIO(23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

- Palabra que le dan frente a un compromiso adquirido, no tema por él. Se vislumbra una nueva relación en el plano afectivo que podría traerle felicidad. No parta desde la desconfianza. Sugerencia: hay cosas que nos hacen demostrar otras internas que tenemos guardadas.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

- La verdad sobre una cuestión que lo mantiene preocupado la verá hoy. Sorpresa agradable que trae mucha movilización interna. Una impactante reunión le aclara cosas. Sugerencia: deberíamos saber que siempre llega el día en que las cosas se ven claramente.



ACUARIO(21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)

- Inquietud por trámites que debería haber hecho anteriormente. Hoy resuelva. Lo invitan a una particular reunión que lo impactará y a la vez se sentirá a gusto. Tendrá la sensación de extrañar a alguien. Sugerencia: los sentimientos afloran aunque tratemos de no sentirlos.



PISCIS(20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

- Gran importancia le dará usted a una promesa que le hacen. Aprenda a medir las palabras y a detectar en ellas la verdad. Lo imprescindible para lograr ese corazón que usted pretende ya está hecho, anímese a declarar su amor. Sugerencia: no temer sentir, no temer decir lo que se siente.