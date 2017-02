Sergio Massa: “Veo con gran preocupación la falta de sensibilidad del gobierno para con los trabajadores”

Así lo expresó el diputado nacional Sergio Massa en referencia a la difícil situación económica que atraviesa la Argentina y al conflicto por la paritaria nacional docente. Sobre este punto, advirtió: “Las paritarias deben ser libres y tenemos que recuperar el poder de compra porque eso le da vida a nuestro mercado interno. Si los trabajadores tienen plata, los comerciantes venden y las PyMEs, que son el corazón de nuestra economía, pueden producir”.



El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se refirió al conflicto por la paritaria nacional docente ante la reunión entre el Gobierno Nacional y los gobernadores para discutir el tema. Al respecto, el diputado nacional sostuvo: “La pelea por los salarios educativos no puede estar desvinculada de la calidad educativa. La Argentina tiene que recuperar la movilidad social ascendente. El hijo de un obrero tiene que poder soñar con ser profesional”, indicó.



Luego de que dieciséis gobernadores de distintos sectores políticos acordaron consensuar con los gremios de cada distrito los aumentos salariales de los docentes, Massa reconoció que “los salarios perdieron contra la inflación”. En ese sentido, indicó: “Las paritarias deben ser libres y tenemos que recuperar el poder de compra porque eso le da vida a nuestro mercado interno. Si los trabajadores tienen plata, los comerciantes venden y las PyMEs, que son el corazón de nuestra economía, pueden producir”.



Y añadió: “Tenemos que poner a la Argentina a cuidar el empleo y la producción nacional. Trabajo argentino para que los argentinos vivan mejor. Vamos a presentar una propuesta para todas las economías regionales. No puede ser que tenga beneficios el champagne y no los tenga el ajo, la pera, el tomate o la manzana”.



En otro tramo, Massa reconoció sentirse “preocupado” por la situación de “millones de argentinos que la siguen pasando mal y que son los más perjudicados por las decisiones que toma el Gobierno”.



“En el primer mes del año el gobierno produjo dos aumentos de tarifas que van a golpear directo el bolsillo de la gente: energía y combustible. Junto con el aumento del peaje y de las prepagas, implican un impacto muy fuerte en el poder adquisitivo de los trabajadores. Y a eso se suma la decisión de establecer la obligatoriedad de los comercios de diferenciar los precios al contado y en cuotas, que sin dudas ha encarecido más los precios, perjudicando al consumo de los que menos tienen”.



Sobre este punto, remarcó: “Veo con gran preocupación la falta de sensibilidad del gobierno para con los trabajadores. En la Argentina se ha perdido la movilidad social ascendente”.