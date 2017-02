02/02/2017 - 20:02 | Información General / El gobierno presentó plan de reformas de la Rosada y advirtió: “si no se hace, en 10 o 15 años deja de ser habitable” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El Gobierno presentó hoy el plan de refacciones que llevará a cabo en la Casa Rosada y resaltó que el objetivo es que “sirva para los próximos 100 años”, ya que advirtió que si no se realiza, “en 10 o 15 años va a dejar de ser habitable”.

“Lo que encontramos fue lamentable. En las obras que se hicieron no hubo un apego a lo patrimonial, no hubo un criterio de respeto a lo original. Como en muchas de las políticas del Gobierno anterior, abocadas a lo estético, a repintar durlocks, pero jamás invertir en cuestiones estructurales, en lo que no se ve. Eso es lo que llevó a que esta casa se viera tan deteriorada”, sostuvo el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis.



Y agregó: “Si no se hacen estas reformas, en 10 a 15 años esto va a dejar de ser habitable”.



En diálogo con los periodistas acreditados en el Salón de los Científicos, el funcionario nacional precisó que el plan denominado “Casa Rosada del Siglo XXI” se realizará en tres etapa y tendrá un costo total de 285 millones de pesos.



De Andreis reconoció que “hubo una discusión interna” respecto a la inversión y señaló que “por eso se decidió hacerlo en etapas”.



La finalización de las obras del plan está prevista para comienzos del 2019 y en el despacho del presidente Mauricio Macri no se realizarán tareas, aunque deberá llevar a cabo sus actividades en la Quinta de Olivos durante algunas semanas para “evitar los ruidos”.



En esa primera etapa se trabajará en la zona del segundo piso que se encuentra sobre el sector Presidencial que, según el informe arquitectónico, “se encuentra en estado de demolición”.



“El segundo piso es el lugar que peor está: es un gran espacio que hoy se encuentra inutilizado”, lamentó el integrante del Gobierno.



Dentro del proyecto se destaca la utilización de iluminación LED, la colocación de paneles solares, la creación de un techo verde y una huerta orgánica en la terraza, entre otras aspectos.



“Apuntamos a reducir sensiblemente los costos de mantenimiento y a terminar con una ineficiencia grande que hay por las condiciones en que se trabaja”, subrayó el secretario general de la Presidencia.



El proyecto tiene como ejes principales la “sustentabilidad; infraestructura y arquitectura; tecnología, modernización y seguridad; preservación patrimonial; e higiene y medicina laboral”.



A lo largo de la realización de las obras, el Gobierno mantendrá como organismo de consulta a la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, ya que la Casa Rosada fue declarada en 1942 como Monumento Histórico Nacional.



“Lo que se pueda llevar a lo más original posible se hará. Queremos preservar el valor patrimonial e histórico, por eso el proyecto está validado, alineado y certificado por la Comisión”, remarcó De Andreis.



El Gobierno subrayó que la serie de reformas “es un proyecto de recuperación y reconstrucción de un edificio histórico, con la mirada puesta en el futuro y la innovación”.



A la vez que la Nación emprenderá el plan “Casa Rosada del Siglo XXI”, la Ciudad también aportará a la modificación del entorno de Balcarce 50 con las obras del Paseo del Bajo.



En ese sentido, se volverá a permitir el ingreso de la ciudadanía a la Plaza Colón, se correrá la traza de la Avenida La Rábida, se moverán los monumentos a Juana de Azurduy y Juan de Garay, entre otros cambios.