Más de 150 vecinos con discapacidades disfrutan de las colonias en San Fernando

Los chicos que asisten a las Colonias de Discapacidad del Municipio disfrutan de las mejores actividades de campo y pileta en los Polideportivos. Más de 150 vecinos con discapacidades motrices o intelectuales participan en los grupos de adultos, niños y babys. Además, la Secretaria de Educación, Cultura y Contención Social organiza jornadas de inclusión.



El Municipio de San Fernando, a través de su Secretaria de Educación, Cultura y Contención Social, sostiene una fuerte política de inclusión e integración de las personas con discapacidades a través de programas exitosos como el de la Colonia de Especiales, que durante el verano brinda actividades deportivas y recreativas en forma gratuita a cientos de vecinos.



En este marco, tuvo lugar una jornada de pileta libre en el establecimiento municipal. “Trabajamos en el Poli 3 generalmente, aunque hoy por inclemencias climáticas vinimos al Poli 1, con actividades de acuáticas de pileta y de campo, sean deportivas, recreativas o artísticas”, señaló uno de los coordinadores del área, Walter Fernández, quien acompañó al grupo durante la actividad.



“Este año –afirmó-, es el auge de la actividad.Tenemos más de 150 inscriptos. Y, además, contamos con trabajos de rehabilitación en agua todos los viernes. “Todo febrero seguimos con las Colonias, y a partir de marzo comenzará la inscripción para el resto del año, sea para concurrentes y no concurrentes”.



Marina, una de las sanfernandinas que participa en las Colonias Especiales, comentó: “La verdad que esto es muy lindo. Me divierte mucho estar en la pileta. Tenemos un grupito buenísimo, somos todos grandes compañeros”.



Por su parte, el joven Tobías también disfrutó de la pileta. “Está muy divertido, me gusta estar acá porque hago muchos amigos y los profes son re buenos”, celebró.



(*) Para más información acercarse al Polideportivo N° 1 de Av. Arnoldi y Pasteur, los miércoles de 9 a 12 hs; de miércoles a viernes, de 17 a 20 hs; y los sábados de 9 a 13 hs. O bien contactarse telefónicamente al 4580-5684.