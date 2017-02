Julio Zamora: “Un nuevo tarifazo contra el pueblo”

El intendente de Tigre, Julio Zamora, cuestionó el nuevo incremento tarifario anunciado por el Gobierno nacional, que implicará un ajuste de entre 60% y 148% para los usuarios de Edenor y Edesur de todo el país.

“Es un nuevo tarifazo contra el pueblo, un golpe a los trabajadores, a los que menos tienen. La medida también va a afectar seriamente a los clubes de barrio y a las pymes, que durante el año pasado ya han sufrido fuertemente los coletazos de la crisis”, advirtió el jefe comunal.



Zamora manifestó que le preocupa que la tarifa social no alcance a todos los sectores vulnerables de su distrito. “Hay muchos vecinos que a pesar de no estar incluidos en la tarifa social, son electro-dependientes, o utilizan solo electricidad, como por ejemplo la población de las islas de nuestro Delta”, señaló.



El jefe comunal también criticó a la administración de Macri por los cortes reiterados de luz en su partido: “Con el mismo ímpetu con el que aumenta tarifas, el Gobierno debiera controlar el trabajo de las empresas distribuidoras de electricidad. La cantidad de cortes que hemos sufrido en Tigre en estos meses, demuestran que no se las está controlando bien”.



El intendente de Tigre afirmó que “el tarifazo de la luz, junto con el aumento del peaje y de las prepagas, van a impactar fuertemente en el poder adquisitivo de los argentinos. Con una inflación que no cede, y un desempleo que crece, estas nuevas medidas de ajuste sólo van a generar un agravamiento de la crisis social, un aumento de la pobreza”.



Finalmente, Zamora reclamó al Gobierno nacional una “mayor sensibilidad social”, porque “los trabajadores ya no pueden seguir soportando nuevas medidas de ajuste contra su bolsillo”.