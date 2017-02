Cambiemos lanzó su Mesa Política en Tigre

Se realizó ayer en su sede de Benavidez la presentación oficial de la mesa de Conducción de Cambiemos Tigre con miras a las próximas elecciones de Noviembre.

El acto fue encabezado por el Jefe de Asesores de Presidencia de la Nación, José Torello, el Subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell, y el titular del Anses Tigre y ex concejal Pedro Segundo Cernadas, y contó con el acompañamiento de varios dirigentes del Cambiemos del distintos distritos de la Primera Sección electora.



Al respecto, José Torello explicó que se trata de la continuidad de un acuerdo que empezó siendo electoral, y que después de un año de gobierno y mucho trabajo en conjunto en todo el país se va consolidando”.



Sobre una posible candidatura de Cernadas encabezando las lista de concejales en Tigre, afirmó “Segundo Ya fue candidato y tiene vocación para volver a serlo, nuestro corazoncito del Pro está con él, ya que además tiene mucha instalación en el distrito, ha trabajado mucho, además el también tiene un buen conocimiento del municipio, nos gustaría que fuera Segundo pero seguramente va a ser discutido internamente en Cambiemos Tigre”.



Por su parte, Alex Cambbell explicó “estamos haciendo la presentación de mesas en la Primera y en la Tercera Sección Electoral, este año que es importantísimo empezar a plantar bandera y mostrar a nuestros dirigentes y a las mesas locales que hoy están trabajando silenciosamente, pero ya metiéndonos en un año electoral tenemos que empezar a mostrar la cara de nuestros candidatos”.



“Tenemos buenas expectativas tanto en Tigre como en San Fernando que tienen intendentes buenos(ambos del Frente Renovador), si la gente los voto es porque está contenta con su gestión, pero eso no quiere decir que no podamos tener una buena elección legislativa para poder sumar más ediles en el Concejo Deliberante y poder plantar nuestro proyecto, así que la idea es ser una oposición constructiva tanto en San Fernando como en Tigre dónde venimos trabajando con Segundo Cernadas hace varios años”, detalló Alex Campbell en declaraciones a la prensa.



Por su parte. Segundo Cernadas destacó que “la idea es que podamos prepararnos para un año que va a ser de mucho laburo, seguramente el país empiece a mejorar y se empiecen a ver los logros. A nivel local nosotros somos oposición, así que por ahora lo único que podemos hacer es proponer y tirar buenas ideas para que el municipio las haga, a veces nos escuchan y a veces no, caminamos mucho el distrito y la gente se queja del tema salud, seguridad, impuestos, iluminación, basureros ilegales, son temas que tienen prioridad que hay que empezarles a dar bola”.



Respecto al motivo del armado de la mesa local y su posible candidatura, explicó “en principio la idea de esto fue juntarnos con todos los que formamos parte de Cambiemos Tigre, mostrarnos unidos, y la discusión de las candidaturas será más adelante”.



Matias Casaretto, en representación del Acción Comunal destacó: “La formación de esta mesa para nosotros es muy importante porque nos da la posibilidad de mostrarnos todos juntos, venimos trabajando con el Pro desde hace dos años y medio, a partir de un acuerdo con Vidal para trabajar desde Acción Comunal y ahora sumamos nuevos espacios para cumplir con el gran desafío de ganar Tigre.



Estuvieron presentes también: Marcelo Villegas, Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, José Recio, Presidente de Obras y Servicios Públicos por la UCR, Carlos "Tato" Brown, Presidente local del Partido local Fe y Franco Sartor, representante de la Coalición Cívica.