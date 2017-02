Vidal: “no es el fin del mundo perder una elección”

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, afirmó hoy que “no es el fin del mundo perder una elección”, así como desestimó que se ponga “en juego la gobernabilidad” en caso de una eventual derrota en los comicios legislativos.

“Yo no creo que sea el fin del mundo perder una elección. Yo no creo eso de que si el oficialismo no gana las elecciones intermedias, se pone en juego la gobernabilidad. Está mal. La elección intermedia es importante porque te da más respaldo para ir más profundo en las cosas que querés hacer”, sostuvo la mandataria provincial.



En diálogo con Radio Mitre, la referente del PRO analizó las lecturas que haría en caso de cualquiera de los dos resultados posibles en las elecciones de medio término: “Si ganamos, me voy a sentir más respaldada en esa pelea que estamos dando. Y si no pasa, vamos a tratar de que esas reformas de fondo tengan el consenso de quienes sean votados”.



Asimismo, Vidal señaló que el año electoral no repercutirá en el trabajo de sus funcionarios en la Provincia de Buenos Aires.



“Yo no pienso perder un año de gestión por la campaña”, aclaró la gobernadora del distrito más poblado del país.



Respecto a la posibilidad de que la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, sea candidata en las próximas elecciones, la referente del partido amarillo resaltó que mantiene una “muy buena relación” con la diputada nacional.



“Me llevo bárbaro. Nos vemos seguido. La escucho. Y creo que puede ayudar haciendo campaña en todo el país, siendo candidata en la Ciudad o en la Provincia. Llegado el momento veremos desde dónde podemos ayudar más”, concluyó.