31/01/2017 - 23:36 | Espectáculos / Maradona, duro con su ex Claudia Villafañe: “no hubo ni habrá acercamiento” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El “Diez” Diego Maradona pudo reencontrarse con sus hijas Dalma y Gianinna y con su nieto Benjamín Agüero pero aseguró que no cambiará su relación con su ex mujer Claudia Villafañe: “No habrá acercamiento”, sostuvo. “El Pelusa”, en un audio que envió al ciclo de “Intrusos”, que se emite por el canal América, fue contundente al decir no cambiaría su relación con la madre de Dalma y Gianinna, sin nombrarla: “Acá no cambió nada, no me arreglé con nadie, mis hijas están por sobre la madre y el padre, podemos decir de todo, pero Dalma, Gianinna, Benjamín, Jana, Diego y Dieguito Fernando no tienen nada que ver con esto porque son muy chicos para entender la dinámica de lo que fue mi vida como jugador de fútbol. No cambio, no hay, no hubo, ni habrá acercamiento”.



Por otra parte, el ex capital del seleccionado Nacional a través de su representante legal, Matías Morla, había enviado una carta documento a Verónica Ojeda, para citarla a una audiencia en la Justicia con el fin de establecer un régimen de visitas para poder ver su hijo menor “Diego Fernando”, quien en dos semanas cumplirá 4 años.



En respuesta la rubia que esta participando del espectáculo “Soñadores” “historias de vida”, en el teatro “Victoria” de Mar del Plata, dijo que estaba contenta que el “Diez” estuviera con sus hijas mayores ya que si se amaban así tenía que ser.



Pero cuestiono que el “Ídolo” no vea a su hijo menor, Dieguito Fernando y sostuvo en un audio que envió al mismo ciclo televisivo, en respuesta al pedido de su ex que lo mejor serádirimirlo ante la Justicia.



“Ponernos de acuerdo delante de un juez es lo mejor, así llegamos a un acuerdo de una vez por todas y Diego deja de molestarme tanto en mi vida privada”, agregó.



“Los dos --dijo-- sabemos que no nos queremos ver. Yo no lo quiero ver a él ni él a mí. Pero tenemos que solucionar esto, cuando quiera ver a Dieguito, irán mis padres”.



Por ultimo, la rubia confirmó que el “Diez” se comprometió a ir al cumpleaños del hijo que tienen en común, el próximo 13 de febrero al sostener que “se lo dijo a mi papá:'voy a ir al cumpleaños de mi hijo le guste a quien le guste'“. Comento la artista. Volver