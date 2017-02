31/01/2017 - 13:17 | Información General / Para la FEB es prioridad discutir el salario perdido en los últimos 6 meses Herramientas: Compartir: Ante la convocatoria a la Paritaria docente para el próximo 6 de febrero, la presidenta de la Federación de Educadores Bonaerense(FEB), Mirta Petrocini, advirtió hoy que no se puede “discutir una pauta salarial para el 2017 sin tener en cuenta la pérdida adquisitiva que han sufrido nuestros ingresos en los últimos seis meses”.

La líder de la FEB explicó que “el porcentaje que ha dejado deslizar el Gobierno a través de los medios de comunicación está muy lejos de la pérdida salarial que hemos debido soportar en los últimos meses, a la que se le suma el anuncio de nuevos aumentos tarifarios”.



“No podemos sentarnos el próximo lunes con una desventaja salarial de 6 meses. El Gobierno debe tenerlo en cuenta y aceptar que nuestros ingresos están postergados y no vamos a negociar a la baja”, aseguró Petrocini.



La presidenta de la FEB explicó también que se espera “un gesto concreto en el ámbito nacional para que se convoque de inmediato a los gremios del sector para establecer una pauta salarial que solucione los desequilibrios existentes en las diferentes jurisdicciones del país”.



Petrocini indicó: “Hemos reclamado históricamente una Ley de Paritarias Nacional, porque hasta el momento se trata de una negociación entre partes que no es vinculante y no obliga a las Provincias a incrementos salariales dignos”.



“De todas maneras, no se puede desestimar este espacio de negociación nacional, que garantiza un piso salarial”, aseguró Petrocini, y dijo que “si no se convoca a los gremios nacionales, el Gobierno no hace más que profundizar su política de devaluación de los espacios de representación gremial”. Volver