Tinelli tentó a María Sharapova para el “Bailando 2017”

El conductor Marcelo Tinelli, tentó a la tenista mundialmente famosa María Sharapova, para participar en “Showmatch” a través de Twitter.

A pesar que para este “Bailando 2017” se esperaba que no iba contar con tantas figuras internacionales, el conductor quiere que este año “Showmatch” vuelva con todo para brillar en la pantalla chica y para ello quiere contar con la tenista Rusa.



El contacto se dio en principio a través de un mensaje del movilero de “Intruso” Pablo Layus, quien consiguió un audio de la ex número uno de la WTA.



“Atento Marcelo Tinelli, ¿escuchaste este audio de Sharapova?”, preguntó el movilero junto al mensaje de la rusa: “Hola Marcelo Tinelli, soy María Sharapova. ¿Cuándo empieza el Bailando?”, pregunto la tenista en perfecto español.



El conductor de “Showmatch”, atento a lo que estaba pasando le hizo la invitación a través de la red social.”¡Que venga al Bailando !”, escribió.



La respuesta de la tenista no se hizo esperar: “Qué bueno que recibiste mi mensaje de voz. Necesito trabajar mi español”, dijo, en inglés.



Siguiendo el dialogo a través de la red social el conductor replicó: “Hola María. ¿Sabés bailar? Te quiero bailando en mi programa”.



La insólita respuesta de la Rusa fue:”Necesito práctica, mucha”, al desalentar una posibilidad inmediata de venir a la Argentina, al menos hasta “el Bailando 2020?”.