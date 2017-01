31/01/2017 - 17:48 | Política / Katopodis: “El nuevo tarifazo muestra un gobierno insensible que no entiende lo que pasa en la calle” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El intendente de San Martín cuestionó el nuevo incremento en la tarifa eléctrica anunciado por el ministro Juan José Aranguren. El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, se refirió al aumento en el servicio de energía eléctrica anunciado por el ministro Juan José Aranguren, y al respecto señaló: “Muestra un gobierno insensible que no entiende lo que pasa en la calle”.



Asimismo, el Jefe Comunal afirmó: “Es una medida injusta porque sube la electricidad entre 60 y 148% cuando ningún trabajador tuvo una mejora equivalente”. Y agregó: “Es inaceptable un nuevo aumento si todavía no resolvieron la ampliación en el acceso a la tarifa social, ni la ayuda a los clubes de barrio”.



"Siguen gobernando con la planilla Excel y vuelven a castigar a la industria nacional, las PyMEs y los comercios. El gobierno nacional todavía no dio ni una buena noticia para los trabajadores y los humildes, pero es eficiente para anunciar otro tarifazo", concluyó Katopodis.