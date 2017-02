Denunciarán al “Chaqueño” Palavecino por comentarios “homofóbicos” y “sexistas”

La organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala) denunciará al folclorista Oscar “Chaqueño” Palavecino ante la filial correntina del INADI al considerar “homofóbicos” y “sexistas” los comentarios realizados por el artista durante la velada de cierre del 27° Festival Nacional del Chamamé.



El músico se había presentado el domingo último sobre el escenario del anfiteatro Cocomarola de la capital correntina como figura invitada del grupo local Los Alonsitos, como parte del número de cierre de una nueva edición de la tradicional fiesta de la música litoraleña.



“Son todos machos acá o son medio...” fue la primera frase que Palavecino lanzó a la nutrida concurrencia al momento de subir al escenario, pero lejos de quedar en un hecho aislado el artista de origen salteño continuó sumando comentarios que generaron incomodidad entre buena parte de los asistentes.



“¿Qué hacés ahí vos? Vení para acá, si no tenemos la peste rosa nosotros”, dijo Palavecino a uno de los músicos de Los Alonsitos en medio del espectáculo, en clara alusión a una popular denominación de sesgo discriminatorio vinculada a las personas que sufren de VIH.



A esto se sumó un desafortunado comentado respecto a la Reina del Chamamé, Claudia Evelyn Sena, presente en el espectáculo, al señalar ante todo el público: “Me gustan las mujeres más gordas que ésta todavía”.



Estos dichos generaron incomodidad entre los propios anfitriones, puesto que uno de sus integrantes de Los Alonsitos, Ariel Báez, salió hoy a pedir disculpas públicas “a cualquier persona que se haya sentido ofendida” por los comentarios del referente de la música folclórica nacional.



Báez consideró que estas palabras fueron expresadas con “el afán de generar empatía con el público”, aunque reconoció que lo dicho le “hizo un poquito de ruido arriba del escenario, más allá de que creo que, conociéndolo (a Palavecino), no tuvo intención de dañar a nadie”.



Lo concreto es que desde Mulama Corrientes adelantaron que en las próximas horas harán efectiva una presentación ante el INADI, al entender que el músico popular “estigmatizó a la comunidad LGTB como responsable del SIDA” y que “sus cometarios resultan lamentables, puesto que echan por tierra los años de lucha por un cambio cultural”.



Según indicaron desde Mumala, “Palavecino hizo apología del machismo y de las conductas homofóbicas que tanto perjudican a la construcción social” y recordaron que “como referente cultural, el músico tiene una responsabilidad como persona pública y como artista contratado por el Estado”.



“Después de tantos logros en lo social, en lo legislativo, en los medios de comunicación y de los Tratados Internacionales obtenidos, un cantor popular no puede desconocer que sus dichos afectan a sectores vulnerables que aún siguen luchando por sus derechos”, apuntaron desde la organización denunciante.