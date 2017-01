Intentaron violar a una periodista en un puente de Palermo

Una joven periodista denunció que dos hombres la agredieron e intentaron violarla en un puente ferroviario del barrio de Palermo.



El salvaje ataque fue sufrido por Manuela Fernández Mendy, que tiene 28 años y trabaja en la redacción del sitio Bing Bang News en el puente situado en el viaducto de Soler y Juan B. Justo.



La joven denunció en una columna que el domingo al atardecer fue abordada por dos sujetos que la atacaron sexualmente y llegaron a lastimarla con una navaja.



Finalmente, logró escapar gracias a su propia resistencia y la intervención de un tercer hombre que salió en su defensa.



"Un hombre me tomó con abrupta violencia de un brazo, el otro me levantó de la cintura y llevó su mano a mi boca. Todavía siento impregnado el olor a óxido que emanaba", contó la periodista.



Uno de los sujetos la amenazó con una navaja y el otro comenzó masturbarse, hasta que le pidió al primero que comience a desvestirla.

La joven logró forcejear y escapar a medias, hasta que apareció un tercer hombre y los abusadores escaparon hacia un asentamiento formado en los galpones del ferrocarril San Martín.



La víctima no hizo la denuncia policial: "De nada sirve. La complicidad de la comisaría de la zona con las 'banditas del pasillo' es conocida en el barrio", aseguró.