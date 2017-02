31/01/2017 - 11:04 | Actualidad / Fossati afirmó que “ARBA cambió de rumbo y ya no escracha a los deudores” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El director de la Agencia de Recaudación bonaerense, Gastón Fossati, destacó hoy el cambio de rumbo de ARBA al sostener que el organismo “ya no escracha a los deudores”. El funcionario resaltó que el objetivo oficial es fomentar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, por lo que “no interesa la lógica de ocupación territorial que imperaba antes ni el escrache de deudores”.



“ARBA cambió de rumbo y ya no estigmatiza a nadie”, dijo el funcionario bonaerense durante una actividad conjunta que la Agencia de Recaudación realizó en Mar del Plata con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).



Fossati explicó que su gestión busca fiscalizar con eficiencia, centrándose en los incumplidores, pero sin incomodar a la gente que está descansando o pasando un momento en familia o con amigos en, por ejemplo, la Costa Atlántica.



A la vez, destacó que “para trabajar con mayor precisión, se eliminó los operativos masivos en la Costa y los agentes fueron enfocados a brindar mejores servicios”.



“Tenemos un programa de acciones bien planificado. La labor de fiscalización y cobranza no se limita al verano o a períodos específicos, en ARBA trabajamos todo el año para recaudar mejor”, expresó.



También durante el fin de semana, el director de ARBA participó junto a autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) y del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, de una recorrida por el espacio “La playa de los grandes”, un programa que brinda servicios y ofrece actividades recreativas a los adultos mayores que veranean en la costa.



A lo largo del encuentro, el director de la Agencia de Recaudación explicó los alcances de las exenciones impositivas que benefician a jubilados y pensionados de la Provincia, e hizo hincapié en la “importancia de acercar a nuestros mayores a las nuevas tecnologías”.



En ese sentido, afirmó que “aprovechamos esta actividad conjunta con el IPS para mostrar las facilidades que ofrece la web accesible de ARBA, que simplifica muchísimo el pago de impuestos y los trámites tributarios”.



Como parte de su agenda de trabajo en la costa, Fossati también se reunió con el intendente de Necochea, Facundo López, con quien repasó detalles de las nuevas modalidades de fiscalización que ARBA desarrolla en territorio bonaerense.