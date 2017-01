Los planteles de la Primera B Nacional decidieron parar por la falta de pagos de los salarios

Los planteles de los 23 equipos que participan del campeonato de la Primera B Nacional decidieron hoy iniciar una huelga a raíz del atraso en el pago de sus salarios.

Asimismo, los jugadores le solicitaron a los dirigentes de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) que se reúnan con las autoridades de los clubes para que presenten una propuesta formal tendiente a sanear la deudas a más tardar el próximo miércoles.



"De no recibir un plan de pago satisfactorio en cada uno de los clubes, todos los equipos que nos encontramos disputando el Torneo de B Nacional nos manifestaremos solidariamente y realizaremos un paro, lo que significará no retomar los entrenamientos hasta que no nos acerquemos a una solución", se advierte en una parte del comunicado difundido por los jugadores.



En ese mismo comunicado, los futbolistas expresan que "conocemos y comprendemos muy bien la realidad de nuestro fútbol y la delicada situación que por la que atraviesa. Sin embargo, el estado de deuda acumulada con los planteles y la falta de respuesta de cara al futuro nos obliga a tomar medidas".



El primer club en reaccionar tras la medida tomada por los planteles fue Los Andes, cuya dirigencia reconoció que "entiende las razones de la medida de fuerza y se solidariza con los jugadores".



La dirigencia de la entidad de Lomas de Zamora expresó que "sin el dinero adeudado por la Asociación del Fútbol Argentino no es posible afrontar la situación".