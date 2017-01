Entregaron más viviendas en el barrio ProCreAr en Tigre

El subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Ivan Kerr, entregó 40 nuevas viviendas pertenecientes al Desarrollo Urbanístico de ProCreAr en la localidad bonaerense de Tigre.

Estas unidades, sumadas a las entregadas en diciembre pasado, hacen un total de 162 viviendas terminadas en este proyecto que contempla la construcción de 442 hogares, con una inversión del Gobierno Nacional que supera los $511 millones de pesos.



Durante las adjudicaciones Kerr destacó: “Hoy es un día de alegría, venimos cumpliendo y reuniéndonos con los vecinos para terminar lo antes posible las obras que están en ejecución, arrancar nuevas y generar mayor acceso al crédito para mas familias argentinas, que es la instrucción y el compromiso de nuestro presidente y del ministro Frigerio”.



Durante el acto, un grupo de adjudicatarios realizó una protesta, dado que la demora en la entrega de las viviendas les generó problemas a la hora de cumplimentar los requisitos exigidos por el plan.



Al respecto, El funcionario reconoció la demora y explicó que se debe a que “el año pasado renegociamos contratos con las empresas contratistas que tenían retrasos en la obra fruto de la inflación, y sufrimos la paralisis de la obra por un fallo judicial. Pero cumplimos las condiciones que estaban pautadas con las familias (beneficiarias). Acá incluso estaba sorteado qué unidad funcional le tocaba a cada uno, más allá de algunas cuestiones particulares que estamos atendiendo”.



Consultado sobre los proyectos de viviendas en barrios de alta vulnerabilidad social como Cina Cina o Garrote, Kerr indicó que “se viene trabajando muy bien con el municipio”.



Y agregó: “Había muchas irregularidades en los convenios que eran de Madres de Plaza de Mayo, y hemos estado renegociándolos, ajustándolos al precio actual porque habían quedado muy desfinanciados. Además eran proyectos que no tenían estudios de impacto ambiental, ni de factibilidad de servicios, certificados de no inundabilidad y demás cuestiones que el programa exige”.



“Estamos trabajando con el municipio en cumplimentar toda esa documentación, ajustar los contratos a un precio que pueda hacer la obra cumplible, y tener toda la mirada de la política habitacional nos permite administrar todos los programas. Esos barrios con sus viviendas tienen que ir a los sectores más vulnerables de Tigre, que son los que no pueden pagar una cuota ni siquiera subsidiada” aclaró.



Participaron de las inauguraciones el Director Nacional de Acceso al Crédito Tomás Bibiloni y autoridades del Banco Hipotecario.