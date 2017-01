30/01/2017 - 10:50 | Información General / Sobreseen a un “trapito legal” del gobierno porteño por exigir el pago por estacionamiento Herramientas: Compartir: La Cámara del Crimen confirmó el sobreseimiento a favor de un discapacitado que trabaja como “trapito legal” para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, acusado de haber amenazado a una mujer con “rayarle el auto” si no accedía a pagarle “diez pesos” por el estacionamiento en la vía pública. Según describe el fallo, el 23 de agosto del año pasado, “luego de terminar su jornada laboral en la Sucursal Liniers de la Empresa AMX”, la dueña de un coche “se dirigió a buscar su vehículo el cual se encontraba en las cercanías”.



En esas circunstancias, según denunció, Ramón Domingo Toledo, quien se desplaza en silla de ruedas, le expresó frases amenazantes” tales como “si no me pagás, te voy a rayar y romper todo el auto. Andate, total yo ya sé dónde trabajar, si no querés que tu auto aparezca rayado, pagame”.



Los camaristas subrayaron que Toledo “se hallaba habilitado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como vendedor de la 'tarjeta azul' que se utiliza en los sitios con estacionamiento medido”, lo que lo convierte en una suerte de “trapito legal”. Toledo tiene “asignada la zona de Montiel al 100 de esta ciudad, es decir en aquella en la que la denunciante había estacionado su rodado sin contar con tal bono”.



Los jueces Luis Bunge Campos y Jorge Rimondi dispusieron el sobreseimiento “más allá de la vehemencia o mal modo con el que Toledo pudo haber exigido el pago”.



Para el tribunal, quien estaba cometiendo una infracción era la mujer que había dejado estacionado su vehículo en una zona de pago y no había abonado por ello.



“Mal puede accederse a considerar que Toledo le haya proferido frases que contuvieran el anuncio de un mal futuro ni la ilícita imposición a la denunciante de una acción no querida”, resumieron los camaristas. Volver